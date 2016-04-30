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  • Касаев: «Зная Бердыева, ожидал чего-то подобного от «Ростова»

Касаев: «Зная Бердыева, ожидал чего-то подобного от «Ростова»

30 апреля 2016, 16:39
6

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев отметил, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев является главной причиной успешного выступления донской команды в нынешнем сезоне.

– Вы работали с Бердыевым в «Рубине». Объясните, как он это все делает?

– С «Ростовом» тяжело будет играть. Зная, что у них такой тренер, я ожидал чего-то подобного. Тут и говорить не стоит. Все видят: он взял команду – и с тем же составом сделал ее одной из сильнейших. Да, может быть, им где-то повезло. Но футбол у «Ростова» хороший.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Касаев Алан Бердыев Курбан
Комментарии (6)
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Zubo
1462025369
У Ростова хороший футбол? Этот анальный анти футбол хороший футбол?
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