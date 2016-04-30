Касаев: «Зная Бердыева, ожидал чего-то подобного от «Ростова»

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев отметил, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев является главной причиной успешного выступления донской команды в нынешнем сезоне.

– Вы работали с Бердыевым в «Рубине». Объясните, как он это все делает?

– С «Ростовом» тяжело будет играть. Зная, что у них такой тренер, я ожидал чего-то подобного. Тут и говорить не стоит. Все видят: он взял команду – и с тем же составом сделал ее одной из сильнейших. Да, может быть, им где-то повезло. Но футбол у «Ростова» хороший.