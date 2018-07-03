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    Касаев отправился в аренду в «Балтику»

    Действующий чемпион России «Локомотив» расстался с одним из футболистов. Полузащитник Алан Касаев отправился в аренду в «Балтику», выступающую в ФНЛ.

    Длительность арендного соглашения – один сезон. Перед калининградцами стоит задача выйти в РФПЛ.

    На счету Касаева более 200 матчей в высшем дивизионе чемпионата России и еврокубках.

    Источник: ФК «Балтика»

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    03.07.2018 19:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июля 2018, 22:04

      У Касаева контракт с "Локо" до 2019г. "личка" 1,9 млн. евро. Он редко выходит в составе и изредка появляется на замену. Всегда сколько его помню испытывал проблемы с лишним весом как и Джанашия в своё время. Игрок техничный, с дриблингом, но по функционалу и скоростной выносливости всегда испытывал проблемы. У Непомнящего он будет играть, тем более "Балтика" ставит задачу выхода в РФПЛ, а "Локо" частично разгрузит платёжную ведомость.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 июля 2018, 20:57

      Могу пожелать только удачи !

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 20:42

      На понижение. А какой был раньше игрок?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 20:13

      жаль, вот ведь докатился...

      2
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      Рейтинг: +92

      Борис РВ 3 июля 2018, 20:01

      Такие игроки в ФНЛ? Обалдеть!

      0
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > KLIM777 3 июля 2018, 20:28

      Он в чемпионате смотрится даже лучше некоторых кто в сборной.

      -1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > AnTiNeHrEsT 3 июля 2018, 20:44

      Когда ты последний раз смотрел РФПЛ? Когда Касаев выходил последний раз и что он делал? Его время ушло, а в Балтике много таких, поэтому и будут биться доказывать, что есть еще порох...

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