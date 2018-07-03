У Касаева контракт с "Локо" до 2019г. "личка" 1,9 млн. евро. Он редко выходит в составе и изредка появляется на замену. Всегда сколько его помню испытывал проблемы с лишним весом как и Джанашия в своё время. Игрок техничный, с дриблингом, но по функционалу и скоростной выносливости всегда испытывал проблемы. У Непомнящего он будет играть, тем более "Балтика" ставит задачу выхода в РФПЛ, а "Локо" частично разгрузит платёжную ведомость.
Действующий чемпион России «Локомотив» расстался с одним из футболистов. Полузащитник Алан Касаев отправился в аренду в «Балтику», выступающую в ФНЛ.
Длительность арендного соглашения – один сезон. Перед калининградцами стоит задача выйти в РФПЛ.
На счету Касаева более 200 матчей в высшем дивизионе чемпионата России и еврокубках.