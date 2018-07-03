Действующий чемпион России «Локомотив» расстался с одним из футболистов. Полузащитник Алан Касаев отправился в аренду в «Балтику», выступающую в ФНЛ.

Длительность арендного соглашения – один сезон. Перед калининградцами стоит задача выйти в РФПЛ.

На счету Касаева более 200 матчей в высшем дивизионе чемпионата России и еврокубках.