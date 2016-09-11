Касаев: «Локомотив» мог сравнять счет, но «Спартак» хорошо сыграл в обороне»

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев подвел итоги гостевого матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком». Напомним, что железнодорожники уступили в этой встрече со счетом 0:1.

«Первые 10-15 минут команды искали зоны, через которые можно играть. «Спартак» реализовал свой момент, мы могли сравнять, но красно-белые хорошо сыграли в обороне.

Когда выходил на замену, Семин просил обострять игру и идти вперед. У меня был момент в концовке, который не получилось реализовать. Нужно разобрать эту игру, перестроиться и думать о следующем матче»", – заявил Касаев.