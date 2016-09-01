Касаев: «Семин – легенда «Локомотива» и тренер с большой буквы»

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев рассказал об изменениях в московском клубе после прихода на пост главного тренера команды Юрия Семина.

«Семин пришел за день до игры, так что никаких изменений в футболе «Локомотива» пока не было. Ему не было смысла ничего менять – команда была готова к матчу с «Краснодаром». Юрий Павлович только внес кое-какие коррективы. Но, думаю, изменения скоро будут. Для меня Семин – легенда «Локомотива» и тренер с большой буквы. Мне интересно с ним поработать. Что касается команды, половина ребят знают его и его требования. Я тоже. Будем работать, доказывать, брать очки и высокие места в чемпионате.

К уходу Ольги Юрьевны отнеслись с пониманием. Пусть всегда такие смены это нелегко, мы все профессионалы и должны понимать, что это все делается во благо клуба. Все мы одна команда, ставим перед собой одни цели и работаем на высокий результат», – сказал Касаев.