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    Охранник не узнал Касаева и отказался пускать его в чемпионскую раздевалку «Локомотива»

    После матча 29-го тура чемпионата России «Локомотив»«Зенит» (1:0) охранник железнодорожников отказался пускать полузащитника Алана Касаева в раздевалку команды.

    Хавбек попытался войти в раздевалку, где его одноклубники праздновали чемпионство, но охранник не узнал его и отказался пропускать. Между охранником и футболистом начался спор, но через несколько секунд представители «Локо» объяснили, что Касаев – игрок железнодорожников.

    ВИДЕО

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: Известия

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    06.05.2018 15:12
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 12:20

      Забавная получилась накладка.

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 6 мая 2018, 22:37

      ...самое смешное, уася, что написали: через несколько секунд представители локо обьяснили охраннику, что касаев - игрок локо.....типа касаев, уасся, сам не мог пояснить, рамсануть, разрулить....он в каком состоянии был ващще, уасся???

      -1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 6 мая 2018, 22:32

      ....ааааа, я все понял.....там походу аланчик, брат, опять забыл красные макасины снять и на гелике, прямо с телками, хотел к пацанам в раздевалку заехать, васся!!!...охранник не причем....он не спорил с аланчиком, он просил типа: пацаны, возьмите меня с собой, я же тоже причастен к победе, уасся

      -1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 6 мая 2018, 22:22

      .....ээээээ, уассся!!!! гидэ этот ахранник!!! я иво дом труба шатал, шайтан он, паймаю увы...хлестну, увоткну, васся!!!! дай мне его адрес, я ему обьясню кто такой наш аланчик касаев, жи есть!!!!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 18:15

      забавно) а как интересно мимо этого грозного охранника прошли Ротенберг и Коченков))

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > OfaZavr 6 мая 2018, 18:43

      Ничего что Коченков пол сезона отыграл?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Romantic2010 6 мая 2018, 18:44

      ну он все равно второй кипер и охранник его тоже мог принять за постороннего)

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > OfaZavr 6 мая 2018, 21:39

      Коченкова охранник принял за Басту, и пропустил, а Ротенберг прошёл за компанию. А если серьёзно, очень жалко Алана. От игрока, которому чуть-чуть не хватает до сборной, он докатился до игрока, которому уже далеко до основы в Локо...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Черкизовский Кот 7 мая 2018, 10:20

      согласен, ведь очень даже неплохой игрок Алан и почему Палыч его не видит в составе непонятно, думаю ему стоит уйти хотя бы в Рубин к Бердыеву, возможно там сможет реанимировать карьеру.

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > OfaZavr 7 мая 2018, 15:55

      Большую часть лиги европы отыграл! в чемпионате отстоял...на минуточку) А Касаев не стабилен, как игрок. Из десяти матчей может 1 или 2 выдать гениальных матча и затухнуть. К слову он сильный дриблер. С ходу и не вспомнишь у нас в России дриблеров....

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Romantic2010 7 мая 2018, 18:09

      все равно считаю Касаева хорошим игроком и надеюсь он еще воспрянет, но из Локо нужно уходить однозначно.

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > OfaZavr 7 мая 2018, 19:30

      но карьера его уже на спад. В верхнюю часть таблицы его вряд ли возьмут команды. У него шанс либо доиграть внизу, либо сделать невозможное и доказать Палычу, что он еще может показать что то

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Romantic2010 7 мая 2018, 19:37

      ну думаю вариант с Рубином один из самых оптимальных будет для него.

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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 6 мая 2018, 17:59

      Лошары!!!

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 6 мая 2018, 17:34

      Есть один товарищ на ютубе, Константин Калуцкий,кажется..Посмотрите его обзоры,в отношении Локомотива он почти всегда точен и прав. Давайте его в структуру клуба НАШЕГО ВЕЛИКОГО ЧЕМПИОНА возьмём!?)

      2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 6 мая 2018, 17:13

      Ладно, хоть представители Локо его узнали)

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 мая 2018, 17:13

      Ему нужно уходить, что бы еще немного поиграть. В Локомотиве очень высокая конкуренция

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Федя Кабак 6 мая 2018, 22:19

      ....ну на до же! какой умный и дельный совет ты доешь, уасся!!! как же мы всю эту жизнь без таких умных советов жили???

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 6 мая 2018, 16:44

      кто подскажет - почему касаев не играет?травма или выпал из обоймы?и когда контракт заканчивается?

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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред > SPACE TRUCKIN 6 мая 2018, 18:24

      Скорее всего не встраивается в схему и с физ подготовкой проблемы.

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