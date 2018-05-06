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  • Охранник не узнал Касаева и отказался пускать его в чемпионскую раздевалку «Локомотива»

Охранник не узнал Касаева и отказался пускать его в чемпионскую раздевалку «Локомотива»

6 мая 2018, 15:12
31

После матча 29-го тура чемпионата России «Локомотив»«Зенит» (1:0) охранник железнодорожников отказался пускать полузащитника Алана Касаева в раздевалку команды.

Хавбек попытался войти в раздевалку, где его одноклубники праздновали чемпионство, но охранник не узнал его и отказался пропускать. Между охранником и футболистом начался спор, но через несколько секунд представители «Локо» объяснили, что Касаев – игрок железнодорожников.

ВИДЕО

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Касаев Алан
Комментарии (31)
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батог
1525609705
Наверно уволили? Говорил батя - учи сынок матчасть!
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FaTeK1945ru
1525609851
...охранник--молодец,без пропуска ни-ни.
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cfyzeru
1525609875
Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 9 ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!
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seva81
1525612531
Потом еще в раздевалке доказывал,что он свой. Про него и партнеры-то забыли, скорее всего.
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15112007
1525613298
Позор, ну и охранники пошли. Очень некрасиво по отношению к Касаеву
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Garrincha58
1525613588
чемпион дутовый как и Ротенберг
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SPACE TRUCKIN
1525614262
кто подскажет - почему касаев не играет?травма или выпал из обоймы?и когда контракт заканчивается?
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OfaZavr
1525619757
забавно) а как интересно мимо этого грозного охранника прошли Ротенберг и Коченков))
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525634532
.....ээээээ, уассся!!!! гидэ этот ахранник!!! я иво дом труба шатал, шайтан он, паймаю увы...хлестну, увоткну, васся!!!! дай мне его адрес, я ему обьясню кто такой наш аланчик касаев, жи есть!!!!
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zigbert
1525684851
Забавная получилась накладка.
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