Охранник не узнал Касаева и отказался пускать его в чемпионскую раздевалку «Локомотива»

После матча 29-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Зенит» (1:0) охранник железнодорожников отказался пускать полузащитника Алана Касаева в раздевалку команды.

Хавбек попытался войти в раздевалку, где его одноклубники праздновали чемпионство, но охранник не узнал его и отказался пропускать. Между охранником и футболистом начался спор, но через несколько секунд представители «Локо» объяснили, что Касаев – игрок железнодорожников.

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«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво