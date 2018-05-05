«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

Вся хроника чемпионского матча.

Болельщики начали подходить к стадиону еще часа за три до матча. Полицейским проводили предматчевый инструктаж, а фанаты уже слонялись перед территорией арены. В маршрутке до стадиона женщина сокрушенно жаловалась по телефону, что ее подруга выбрала кино вместо футбола. «Такой матч сегодня пропускаем. Сейчас проезжаю мимо арены, так обидно», – рассказывала она. Без поддержки «Локомотив» все равно не остался – все билеты на матч с «Зенитом» были проданы.

Чемпионской игры на родной арене «Локомотив» ждал слишком долго, поэтому фанаты выложились на полную. Предматчевых развлечений традиционно было много, но главным из них стал мини-концерт музыканта L’One. Вместе с ним фанаты затянули традиционные кричалки, пытались от сцены докричаться до Семина и вдохновляли игроков на заслуженное чемпионство. Закончилось все зарядами поддержки, а для L’One это выступление было одним из самых эмоциональных в жизни. Сам он давно болеет за «Локомотив» и любит спорт.

Сложно представить, но это тоже территория у стадиона. В нескольких десятках метров от сцены болельщики просто сидели на траве и наслаждались жизнью.

Стало привычно, что перед важной игрой «Локомотива» в прессу просачиваются плохие новости. В этот раз все было даже позитивно. Юрий Семин продлил контракт и останется в клубе еще минимум на один сезон. Задачи на этот чемпионат по попаданию в пятерку его «Локомотив» перевыполнил. Фанаты встретили появление команд и главного тренера красочным баннером. Юрий Семин вышел из подтрибунного помещения первым, получив огромную порцию персональных аплодисментов. Главный тренер «Локо» едва заметно улыбнулся трибунам и сосредоточился на игре. Для чемпионства «Локомотиву» была нужна победа.

Грандиозный баннер провисел еще несколько минут после начала матча. В первую атаку футболисты «Локомотива» бежали на своего главного тренера, потому что ворота Лодыгина были перед активной трибуной.

Уже с первых минут матча болельщики «Локомотива» задали тренд по оскорблениям. Кричалок против «Зенита» было едва ли не больше, чем в поддержку любимой команды. Футболисты этому способствовали и много падали. Например, Заболотный свалился от легкого контакта с Кверквелией уже в самом начале игры. Судья ничего не увидел, а грузинский защитник злостно накричал на соперника. По морали и настроению «Локомотив» уже отошел от трех последних неудачных матчей. Страх перед большой ответственностью у игроков наконец-то пропал.

На скамейке были недовольны действиями Антона Миранчука. В уже привычном для себя стиле он часто ошибался в принятии ключевых решений в атаке. При этом сам матч все равно проходил в атмосфере дружественности. Грубым назвать его нельзя, но игрокам «Локомотива» все равно доставалось. Юрий Жирков получил от докторов «Локомотива» бутылку с водой и приятельски похлопал одного из них по плечу. В этот момент они бежали перевязывать голову Дмитрию Тарасову. Потом повалили Фарфана, после чего перуанец еще долго бегал с гримасой на лице.

Трибуны вдохновлялись своими историями. Маленький мальчик сидел на коленях у папы и учился болеть за «Локомотив». Мужчина нацепил на него клубную кепку и заставлял в нужный момент хлопать команде. Парадоксально, но больше всего ребенку нравились кричалки против «Зенита», под которые он пытался пританцовывать. В остальное время для просмотра игры мальчику не хватало усидчивости. На отдельных участках стадиона периодически возникали баннеры для игроков. Долю внимания получил даже не игравший Коломейцев.

Нули по первому тайму выглядели закономерно. Денисов на правах капитана много разговаривал с судьями и соперниками. В одном из эпизодов Краневиттер помешал Игорю быстро разыграть штрафной. Денисов полез с претензиями, а Маттиас был готов ответить – растащили. В «Зените» выделялись на поле именно аргентинские легионеры. Паредес все время искал контакты с соперниками, после которых с непонимающим видом сидел на газоне. Дриусси много прессинговал и напрягал мощную оборону «Локо». Краневиттер командовал партнерами больше капитана Кришито. Игру вел «Локомотив», но это казалось логичным позволением от «Зенита».

У Леши в середине второго тайма получилось немного лучше, чем этот удар. Но в самом опасном моменте матча здорово сыграл Лодыгин.

twit text — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 5 мая 2018 г.

После перерыва впервые показал себя Семин. Главному тренеру «Локомотива» не понравилось место исполнения штрафного удара у ворот собственной команды. Он немного почувствовал себя ассистентом арбитра в плохом настроении, но по зову помощника все-таки вернулся на скамейку. «Локомотив» к тому времени уже произвел замену: вместо Чорлуки вышел Пейчинович. «Теперь мы точно пропустим» – грустно выкрикнул один из болельщиков своей жене. Та одарила его отрешенным взглядом и продолжила молча смотреть футбол.

В разминочной зоне грустил Эдер. Он занимался вместе с двумя партнерами, но выглядел безнадежно погруженным в себя. Португалец смотрел футбол и без особой охоты растягивал мышцы. В таком состоянии помогать «Локомотиву» он по всей логике просто не способен. Интересно, что партнеры рядом с ним менялись, а Эдер продолжал бесконечную разминку. Он вышел на поле на 79-й минуте, а уже через десять минут замкнул прострел партнера. Как и на Евро именно Эдер стал победным героем. Вопреки вообще всей логике.

«Зениту» для гола не хватало точности в созидании. Ерохин отдавал все пасы в сторону собственных ворот и много нарушал правила. Заболотному не хватало лишнего игрока рядом, поэтому все его скидки летели куда-то мимо. Манчини произвел важную замену, выпустив в атакующую линию Плетнева. Жирков сел на скамейку, Краневиттер отошел в центр обороны, а Кришито перешел на привычный левый фланг. Хотя бы тактикой Манчини в этом сезоне часто радует.

Перед чистым голом «Локомотив» тоже забивал, но на счет матча это не влияло. В момент гола Фарфана с трибун полетели красно-зеленые ленточки. Мяч отменили из-за офсайда, а от них потом веяло какой-то грустью. Разве что для детей подобный выплеск оказался лишним развлечением. Они наматывали их на себя и просто размахивали друг перед другом.

Болельщики «Локомотива» заготовили много пиротехники. Но не дотерпели до гола и использовали ее без повода.

На этом поезде с командными достижениями обязательно появится доска по итогам этого сезона. Чемпионская!

«Локомотив» красиво выиграл чемпионство на домашнем стадионе! Так, как этого хотели болельщики команды и вообще все вокруг. И это закономерно. В Черкизово ждали этого 14 лет.

Немного фотографий с игры «Локомотив» – «Зенит»:

Текстовый онлайн матча «Локомотив» – «Зенит»