Локомотив - Зенит

а вот интересно премию жд работникам дадут за содержание непроизводственного актива, который золото ЧР взял или опять сокращения, чтобы купить кого-нить под ЛЧ?
|15 тур
|29 октября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|0:3
|Локомотив
|30 тур
|21 мая, воскресенье
|15:00
|Локомотив
|0:2
|Зенит
|1 тур
|30 июля, суббота
|17:30
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|29 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Зенит
|30 тур
|30 мая, суббота
|13:30
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|28 тур
|4 мая, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|7 тур
|1 сентября, воскресенье
|13:30
|Зенит
|2:1
|Локомотив
|24 тур
|13 апреля, суббота
|13:30
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|10 тур
|29 сентября, суббота
|14:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|38 тур
|7 апреля, суббота
|16:15
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|32 тур
|27 ноября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|2:1
|Локомотив
|23 тур
|10 сентября, суббота
|16:30
|Локомотив
|4:2
|Зенит
|8 тур
|8 мая, воскресенье
|20:45
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|19 тур
|29 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|0:3
|Зенит
|5 тур
|11 апреля, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:0
|Локомотив
|19 тур
|23 августа, воскресенье
|16:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|5 тур
|19 апреля, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|23 тур
|27 сентября, суббота
|16:00
|Локомотив
|0:3
|Зенит
|9 тур
|23 июля, среда
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|26 тур
|7 октября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:0
|Зенит
|12 тур
|11 июня, понедельник
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|22 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|4:1
|Локомотив
|8 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|29 тур
|25 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|2 тур
|22 марта, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:2
|Зенит
|29 тур
|10 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Зенит
|8 тур
|20 апреля, суббота
|00:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|25 тур
|12 октября, пятница
|00:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|11 тур
|25 мая, пятница
|00:00
|Локомотив
|5:1
|Зенит
|26 тур
|1 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|12 тур
|12 июня, понедельник
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|26 тур
|3 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|12 тур
|23 июня, среда
|00:00
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|30 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|8 тур
|16 мая, суббота
|00:00
|Зенит
|2:2
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|18
|6
|6
|41:21
|+20
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49:23
|+26
|58
|3.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|51:32
|+19
|56
|4.
|Краснодар
|30
|16
|6
|8
|46:30
|+16
|54
|5.
|Зенит
|30
|14
|11
|5
|46:21
|+25
|53
|6.
|Уфа
|30
|11
|10
|9
|34:30
|+4
|43
|7.
|Арсенал Т
|30
|12
|6
|12
|35:41
|-6
|42
|8.
|Амкар-Пермь
|32
|11
|8
|13
|23:30
|-7
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|10
|10
|29:30
|-1
|40
|10.
|Ахмат
|30
|10
|9
|11
|30:34
|-4
|39
|11.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|32:25
|+7
|38
|12.
|Ростов
|30
|9
|10
|11
|27:28
|-1
|37
|13.
|Урал
|30
|8
|13
|9
|31:32
|-1
|37
|14.
|Анжи
|32
|7
|6
|19
|35:61
|-26
|27
|15.
|Тосно
|30
|6
|6
|18
|23:54
|-31
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|30
|2
|7
|21
|16:55
|-39
|13
|17.
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|18.
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
Локо с победой и чемпионством!!! А Зениту нужно пересматривать прерогативы и политику клуба, чтобы не допустить в дальнейшем такого провального сезона.
Опять Эдер. Его нужно в самом конце сезона выпускать, чтобы всё решал
Я ж и говорю, все зависит не от команды а от тренера. Лучшие наши тренеры- (с 1991) Романцев, Семин, Бердиев
Ну что Эльмир Набиулин перешел в зенит из Рубина много ты матчей сыграл?!
Даже в таком ситуации с травмами манчини выбрал плетнева чтобы заменить жиркова а не тебя!
У КББ ты бы играл в Рубине в основе был бы кандидатом в сборную на ЧМ а сейчас можешь спокойно сидеть в зениту!
Тоже самое можно сказать и про Диму полоза поперся за газпромовскими деньгами а не за тренером, и превратился из игрока сборной в скамеечника!
PS: Спасибо СБГ Зенитовцам что вы все таки купил у Рубин,
Магомеда оздоева... Это единственно хорошая вещь которую сделал зенит! СПАСИБО!
Везёт сильнейшим