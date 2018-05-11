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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

Локомотив - Зенит

05.05.2018, Суббота, 16:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 29 тур Локомотив - Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
15 тур
29 октября, воскресенье 16:30 Зенит 0:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Локомотив 0:2 Зенит
1 тур
30 июля, суббота 17:30 Зенит 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
15 тур
8 ноября, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Зенит 0:0 Локомотив
6 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
4 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Зенит
7 тур
1 сентября, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 13:30 Локомотив 0:1 Зенит
10 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 16:15 Локомотив 0:1 Зенит
32 тур
27 ноября, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 16:30 Локомотив 4:2 Зенит
8 тур
8 мая, воскресенье 20:45 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
5 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Зенит 1:1 Локомотив
5 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
9 тур
23 июля, среда 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Суперкубок России 2008
Финал
9 марта, воскресенье 16:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 1:0 Зенит
12 тур
11 июня, понедельник 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Зенит 4:1 Локомотив
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
15 июня, среда 19:00 Локомотив 0:0 Зенит
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Зенит 0:2 Локомотив
12 тур
19 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Зенит
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2001
25 тур
12 октября, пятница 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
25 мая, пятница 00:00 Локомотив 5:1 Зенит
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
26 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
12 тур
23 июня, среда 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Зенит 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Локомотив
16 тур
2 июля, среда 00:00 Локомотив 0:0 Зенит
Чемпионат России 1996
27 тур
16 сентября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +41

    drSAN 6 мая 2018, 17:35

    а вот интересно премию жд работникам дадут за содержание непроизводственного актива, который золото ЧР взял или опять сокращения, чтобы купить кого-нить под ЛЧ?

    0
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    Рейтинг: +2096

    upiter622 6 мая 2018, 11:34

    Даже не обидно,что Зенит проиграл!С ПОБЕДОЙ ЛОКО!
    Манчини на выход!

    1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 6 мая 2018, 10:28

    Локо с победой и чемпионством!!! А Зениту нужно пересматривать прерогативы и политику клуба, чтобы не допустить в дальнейшем такого провального сезона.

    0
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    Рейтинг: +179

    Berdchanin 6 мая 2018, 03:40

    Опять Эдер. Его нужно в самом конце сезона выпускать, чтобы всё решал

    1
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    Рейтинг: +374

    ninja1945 6 мая 2018, 01:58

    зенит в евр попе

    1
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    Рейтинг: +1707

    Benifacto 5 мая 2018, 22:45

    Манчини Днищенчини

    1
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    Рейтинг: +915

    спанчес 5 мая 2018, 19:01

    Я ж и говорю, все зависит не от команды а от тренера. Лучшие наши тренеры- (с 1991) Романцев, Семин, Бердиев

    2
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    Рейтинг: +380

    Гуус 5 мая 2018, 18:57

    Ну что Эльмир Набиулин перешел в зенит из Рубина много ты матчей сыграл?!
    Даже в таком ситуации с травмами манчини выбрал плетнева чтобы заменить жиркова а не тебя!
    У КББ ты бы играл в Рубине в основе был бы кандидатом в сборную на ЧМ а сейчас можешь спокойно сидеть в зениту!
    Тоже самое можно сказать и про Диму полоза поперся за газпромовскими деньгами а не за тренером, и превратился из игрока сборной в скамеечника!
    PS: Спасибо СБГ Зенитовцам что вы все таки купил у Рубин,
    Магомеда оздоева... Это единственно хорошая вещь которую сделал зенит! СПАСИБО!

    3
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    Рейтинг: +862

    Jack24 5 мая 2018, 18:55

    Бомжи дно, паровозов с победой

    2
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    Рейтинг: +826

    alex kidn 5 мая 2018, 18:40

    Везёт сильнейшим

    2
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