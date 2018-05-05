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Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 05 мая 2018
Локомотив
05.05.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
87'
Эдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
Желтая карточка
Гилерме
90'
+3
Замена
Д. Баринов
️️️️
А. Миранчук
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
В. Игнатьев
87'
81'
Замена
Д. Полоз
️️️️
И. Смольников
80'
Травма
И. Смольников
Замена
Эдер
️️️️
А. Миранчук
79'
76'
Желтая карточка
М. Мевля
69'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
Ю. Жирков
67'
Желтая карточка
Л. Паредес
62'
Желтая карточка
А. Заболотный
55'
Желтая карточка
Д. Кузяев
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
В. Чорлука
46'
Желтая карточка
В. Игнатьев
25'
24'
Желтая карточка
С. Дриусси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
ПП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
24
Эдер
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Зенит
50
Никита Гойло
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
4-1-2-2-1
1
Гилерме
31
Рыбус
4
Кверквелия
14
Чорлука
20
Игнатьев
23
Тарасов
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
8
Фарфан
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
4
Кришито
32
Мевля
18
Жирков
5
Краневиттер
5
Паредес
14
Кузяев
21
Ерохин
9
Дриусси
91
Заболотный
14
Чорлука
39
Пейчинович
39
Пейчинович
14
Чорлука
59
Миранчук
6
Баринов
6
Баринов
59
Миранчук
21
Миранчук
24
Эдер
24
Эдер
21
Миранчук
18
Жирков
10
Плетнев
10
Плетнев
18
Жирков
8
Смольников
7
Полоз
7
Полоз
8
Смольников
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
77
Аршак Корян
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
22
Никита Каккоев
ОП
33
Илья Скроботов
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
77
Аршак Корян
ПВ
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
22
Никита Каккоев
ОП
33
Илья Скроботов
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Локомотив - Зенит
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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