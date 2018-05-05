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    Певец L'One – болельщикам «Локомотива»: «Давайте, ****, заберем наше чемпионство!»

    Певец L'One, выступающий на стадионе «РЖД Арена» в преддверии матча 29 тура РФПЛ «Локомотив»«Зенит», поддержал железнодорожников.

    «Уверен, что Палыч нас слышит. Как они орут.

    Палыч однажды сказал, что если грузин приходит, мы что-то выигрываем. Я уверен, что он не про меня, а про Кверквелию.

    Давайте, ****, заберем наше чемпионство!» – сказал музыкант.

    Поединок начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2018 15:59
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +16

      Victor Kiki 5 мая 2018, 20:02

      Повылазили неизвестно откуда!думает матом научился выражаться, все "звезда"!!! Хотя кто такой???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 5 мая 2018, 19:50

      Певец,якобы, и не певец...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 5 мая 2018, 19:34

      кто это,вернее что это за дерьмо?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 мая 2018, 19:05

      Так чё он сказал что за глупая новость

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 5 мая 2018, 17:35

      один дурак опубликовал эту якобы новость, а вам тут всем лишь бы попи...ть!!! только повод дай.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 5 мая 2018, 17:22

      кто это такой? очередной Ночной хулиган?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 5 мая 2018, 16:49

      Певец, тоже мне. Его певцом даже не назовешь, поет какую-то хрень)

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 5 мая 2018, 16:37

      Разве что Бузов кальян курнёт со всей командой)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Сармат Ростов 5 мая 2018, 17:24

      Насчет кальяна и водяры, это к Глушакову и Самедову.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 16:24

      Напряжение возрастает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 мая 2018, 16:24

      певец,лол

      1
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