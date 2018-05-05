Певец L'One – болельщикам «Локомотива»: «Давайте, ****, заберем наше чемпионство!»

Певец L'One, выступающий на стадионе «РЖД Арена» в преддверии матча 29 тура РФПЛ «Локомотив» – «Зенит», поддержал железнодорожников.

«Уверен, что Палыч нас слышит. Как они орут.

Палыч однажды сказал, что если грузин приходит, мы что-то выигрываем. Я уверен, что он не про меня, а про Кверквелию.

Давайте, ****, заберем наше чемпионство!» – сказал музыкант.

Поединок начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.