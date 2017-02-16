«Локомотив» подтвердил продление контракта с Касаевым

В «Локомотиве» подтвердили ранее появившуюся информацию о продлении контракта с полузащитником Аланом Касаевым.

Сообщалось, что 30-летний футболист еще в прошлом году подписал новый договор с железнодорожниками, рассчитанный до 2019 года.

«Подписи были поставлены в феврале 2016 года», – подтвердили в пресс-службе «Локомотива».

В текущем сезоне Касаев провел 14 матчей за железнодорожников, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.