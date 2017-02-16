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    «Локомотив» подтвердил продление контракта с Касаевым

    В «Локомотиве» подтвердили ранее появившуюся информацию о продлении контракта с полузащитником Аланом Касаевым.

    Сообщалось, что 30-летний футболист еще в прошлом году подписал новый договор с железнодорожниками, рассчитанный до 2019 года.

    «Подписи были поставлены в феврале 2016 года», – подтвердили в пресс-службе «Локомотива».

    В текущем сезоне Касаев провел 14 матчей за железнодорожников, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

    Источник: ТАСС

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    16.02.2017 13:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 февраля 2017, 18:08

      Хороший игрок.Но к сожалению лучшие его годы остались в рубине.

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