Касаев: «Хорошо, что неудачная серия прервалась»

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев остался доволен победой над ЦСКА в матче 11-го тура Премьер-лиги, но отметил моменты, в которых его команде стоит прибавить.

«Конечно, победа в дерби – это особенная и очень приятная победа. Мы долго не выигрывали, не могли порадовать болельщиков. Хорошо, что сегодня серия прервалась. Могли забивать и еще, но все-таки самое главное – это три очка. Все счастливы.

Мы тщательно готовились к игре, разбирали оборону ЦСКА. Были зоны, в которые мы должны были входить, но реализация пока оставляет желать лучшего. Есть моменты, в которых нужно прибавлять еще. Хочется верить, что в следующем матче также сможем порадовать болельщиков. Дай бог, чтобы мы двигались в правильном направлении

К себе всегда есть претензии. Главное – доволен результатом. Отмечу и свою замену на Майкона, она оказалась правильной», – признался Касаев.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – ЦСКА закончился со счетом 1:0.