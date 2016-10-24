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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Помощники:
Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Материалы

Локомотив - ЦСКА

23.10.2016, Воскресенье, 16:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 11 тур Локомотив - ЦСКА Молодежные команды: 1 - 2
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
16 апреля, суббота 17:00 Локомотив 1:1 ЦСКА
10 тур
26 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:3 ЦСКА
8 тур
21 сентября, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 ЦСКА 1:0 Локомотив
3 тур
28 июля, воскресенье 13:30 Локомотив 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:4 ЦСКА
14 тур
4 ноября, воскресенье 13:30 ЦСКА 2:1 Локомотив
Товарищеские матчи 2013

26 февраля, вторник 19:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
42 тур
2 мая, среда 20:45 Локомотив 0:3 ЦСКА
36 тур
24 марта, суббота 16:15 ЦСКА 0:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:45 Локомотив 1:1 ЦСКА
15 тур
22 июня, среда 20:00 ЦСКА 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
20 тур
12 сентября, воскресенье 15:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
6 тур
17 апреля, суббота 14:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 2:1 ЦСКА
4 тур
12 апреля, воскресенье 14:00 ЦСКА 4:1 Локомотив
Россия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
22 апреля, среда 19:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
30 августа, суббота 16:00 Локомотив 0:2 ЦСКА
6 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
17 тур
22 июля, воскресенье 18:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
3 тур
31 марта, суббота 16:00 ЦСКА 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
5 тур
16 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 14:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
3 тур
3 апреля, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
15 июля, вторник 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
7 тур
5 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
Финал
21 ноября, четверг 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
17 тур
28 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Чемпионат России 2001
24 тур
15 сентября, суббота 00:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
10 тур
20 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:1 Локомотив
Чемпионат России 2000
30 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 4:3 Локомотив
1 тур
24 марта, пятница 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
28 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
14 тур
3 июля, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
3 тур
13 мая, среда 00:00 Локомотив 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
15 тур
25 июня, среда 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
17 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
19 тур
9 августа, вторник 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1993
23 тур
8 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 18 тур
3 августа, понедельник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 23 октября 2016, 18:28

    Интересно что Лене сегодня помешало? Судья вроде норм... Травка или ветер? )))

    1
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    Рейтинг: +157

    горя 23 октября 2016, 18:22

    ОЙ молодцы ЛОКО )))

    0
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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 > горя 24 октября 2016, 18:23

    уйди дуррак!!!!

    -1
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    Рейтинг: +2606

    Freyk 23 октября 2016, 18:12

    Конеботы как всегда всех заминусили, что называется, правда глаза колит. Адекватные болельщики понимают, что их команда, мягко говоря, не очень играет.

    2
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    Рейтинг: +251

    Aztec58 23 октября 2016, 17:56

    Давай, Локо, дави!

    0
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    Рейтинг: +251

    Aztec58 23 октября 2016, 17:47

    Повторяю, лошади играют грязно и Карась с ними.

    -2
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    Рейтинг: +251

    Aztec58 23 октября 2016, 17:32

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    С позволения Карася кони играют грязновато, ага.

    -5
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 23 октября 2016, 15:55

    Верим в Палыча!

    -2
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    Рейтинг: +32

    Barmaley041 23 октября 2016, 13:42

    Давайте лучше за красивый футбол!

    2
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    Рейтинг: +3410

    mdu86 23 октября 2016, 12:28

    Победы Локомотиву!

    3
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