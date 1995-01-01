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    «Локомотив» опубликовал видеоролики по случаю прощания с Денисовым, Тарасовым и Касаевым

    Три футболиста официально покинули «Локомотив». Речь идет о полузащитниках Игоре Денисове, Дмитрии Тарасове и Алане Касаеве. По каждому игроку москвичи опубликовали видеоролик.

    «Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надeжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твое отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо! Спасибо за всe, Дима! Будем скучать!» – гласит подпись к видео про Тарасова.

    • Дмитрий Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года.
    • Денисов принадлежал москвичам с 2017 года.
    • Касаев играл в «Локомотиве» с 2014 года.

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1530

      fortune-bva 49 минут назад

      Как бы там ни было, СПАСИБО вам парни за время отданное нашей команде! За ваш вклад в чемпионство и кубки!!! Удачи вам!

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