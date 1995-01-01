«Локомотив» опубликовал видеоролики по случаю прощания с Денисовым, Тарасовым и Касаевым

Как бы там ни было, СПАСИБО вам парни за время отданное нашей команде! За ваш вклад в чемпионство и кубки!!! Удачи вам!
Три футболиста официально покинули «Локомотив». Речь идет о полузащитниках Игоре Денисове, Дмитрии Тарасове и Алане Касаеве. По каждому игроку москвичи опубликовали видеоролик.
«Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надeжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твое отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо! Спасибо за всe, Дима! Будем скучать!» – гласит подпись к видео про Тарасова.
- Дмитрий Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года.
- Денисов принадлежал москвичам с 2017 года.
- Касаев играл в «Локомотиве» с 2014 года.
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— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.
twit text
— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.
twit text
— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.