«Локомотив» опубликовал видеоролики по случаю прощания с Денисовым, Тарасовым и Касаевым

Три футболиста официально покинули «Локомотив». Речь идет о полузащитниках Игоре Денисове, Дмитрии Тарасове и Алане Касаеве. По каждому игроку москвичи опубликовали видеоролик.

«Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надeжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твое отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо! Спасибо за всe, Дима! Будем скучать!» – гласит подпись к видео про Тарасова.

Дмитрий Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года.

Денисов принадлежал москвичам с 2017 года.

Касаев играл в «Локомотиве» с 2014 года.

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.