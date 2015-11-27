Касаев: «В России судьи все прощают Халку»

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев рассказал о самых грубых игроках в Российской футбольной Премьер-лиге.



«Тут вне конкуренции два опорных хава – Вернблум и Хави Гарсия. Провокаторы! Вот играем с «Зенитом». То Гарсия бьет в лицо рукой Майкону, то наступает на ногу Тарасову. Умышленно! Это разве не красная? Хочется спросить: «Зачем провокациями ломаешь игру?!»

Или Халк… Машет руками при каждом судейском свистке. Русского футболиста за это либо сажают на карточку, либо удаляют. Халка почему-то щадят. Судите одинаково! В Лиге чемпионов такого себе не позволяет. Потому что выгонят сразу. А в России ему все прощают», – сказал Касаев.