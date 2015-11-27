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Касаев: «В России судьи все прощают Халку»

27 ноября 2015, 09:29
10

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев рассказал о самых грубых игроках в Российской футбольной Премьер-лиге.

«Тут вне конкуренции два опорных хава – Вернблум и Хави Гарсия. Провокаторы! Вот играем с «Зенитом». То Гарсия бьет в лицо рукой Майкону, то наступает на ногу Тарасову. Умышленно! Это разве не красная? Хочется спросить: «Зачем провокациями ломаешь игру?!»

Или Халк… Машет руками при каждом судейском свистке. Русского футболиста за это либо сажают на карточку, либо удаляют. Халка почему-то щадят. Судите одинаково! В Лиге чемпионов такого себе не позволяет. Потому что выгонят сразу. А в России ему все прощают», – сказал Касаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Касаев Алан Халк Вернблум Понтус
Комментарии (10)
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Сумкин Сын
1448607353
Халк думает,что если у него жoпa шире,то всё можно.
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MadPampers
1448608762
он вообще футбол то смотрит чтобы такое говорить? Взять хотя бы последний матч против Валенсии, Халк там руками размахивал как будто полететь хотел.
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С-Пб on-line
1448610625
Касарь, ты заебАл уже ныть!
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Doctor Klyde
1448620222
Все так и емть, что Хульк делает все что хочет. Для примера Калачева удалили вообще за фигню не так давно. А про грубость одноклубника Тарасова забыл, он тоже хорош.
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sined1951
1448623475
Касаев прав! У нас в футбол играют медленнее и грязнее и судьи этому потакают. Когда смотришь игру наших команд в европейских лигах это заметно.Это в нашем чемпионате Верблум-звезда. А в сборной Швеции он стабильно полирует лавку запасных.
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somn
1448623804
Касаев, а что Халк был удалён хоть один раз в международных матчах? Думай иногда. что говоришь.
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somn
1448623922
Ааааааааааа, я понял. Доходило, как до жирафа. Касаев метит на место Бубнова. В футболе-то у него не прёт.
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Snerg
1448748881
халка сегодня надо было удалять! или только халку можно хватать судью за грудки
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