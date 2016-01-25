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    • Касаев: «На сборах за каждый лишний килограмм штрафуют на 100 евро»

    Касаев: «На сборах за каждый лишний килограмм штрафуют на 100 евро»

    Полузащитник «Локомотива« Алан Касаев признался, что первый сбор в новом году всегда для него является самым тяжелым.

    «Конечно. Тем более что в феврале мы уже играем в Лиге Европы, времени на раскачку нет. Нам сейчас очень тяжело, потому что тренеры дают большие нагрузки, много беговой работы. Но мы профессионалы и привыкли ко всему. Все же не первый день в футболе.

    Лишний вес во время отдыха? Есть немного (смеется). Три килограмма. Но это не катастрофа, на то мы и пашем на сборах, чтобы «сжигать» их. Уверен, ни один футболист после праздников не может про себя сказать, что он в идеальной форме. Во время отпуска можно позволить себе чуть лишнего, хотя и перебарщивать не стоит. Тем более что у нас за каждый лишний килограмм штрафуют на 100 евро», – признался Касаев.

    В текущем сезоне Касаев провел в составе «Локомотива» в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2016 11:54
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