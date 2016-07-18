Касаев: «Хочу провести хороший сезон»

Столичный «Локомотив» готовится к новому сезону в австрийском Вальксе. На завтра у железнодорожников запланирован второй контрольный матч против чешской «Виктории», а уже через две недели состоится матч первого тура чемпионата России с «Зенитом». Полузащитник команды Алан Касаев поделился последней информацией о том, как проходят тренировки «Локомотива» на сборе в Австрии.

– У нас сложившийся коллектив. Добавились всего несколько ребят, поэтому с взаимопониманием проблем нет. Во вторник контрольный матч, который покажет, в каком мы состоянии не только в плане физики, но и в плане сыгранности. Идет ротация состава на всех позициях. После игры с «Викторией» будем готовиться непосредственно к «Зениту». Мы сейчас на фоне нагрузок после двухразовых тренировок. Нужно заложить фундамент, чтобы начать чемпионат в хорошем состоянии.

– На левом фланге серьезная конкуренция. Это помогает?

– Конечно, это всегда полезно, чтобы никто не расслаблялся. Конкуренция идет на пользу. Играть будет тот, кто сильнее.

– На сборах ты много работаешь индивидуально. Это серьезное испытание?

– Предсезонная подготовка всегда важна. Хочу провести хороший сезон, гоняю вес, привожу себя в порядок. Надеюсь работа, которую мы проделали, принесет пользу.