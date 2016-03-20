Касаев: «Сейчас задача «Локомотива» – победа в каждой игре»

Хавбек «Локомотива» Алан Касаев по окончании победного поединка 21-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1) отметил, что задача, стоящая перед жележнодорожниками на данный момент – это победа в каждой, оставшейся до конца чемпионата игре.

– Сейчас задача «Локомотива» – удержать позиции в тройке или бороться за Лигу чемпионов или даже победу в чемпионате?

– Наша задача – побеждать в каждом матче. Нужно готовиться к предстоящему после паузы туру. У нас еще впереди очные встречи и с «Ростовом», и с «Зенитом» – так что все еще впереди.

– Что скажете про Хенти? Можно его сравнить с Ниассом?

– В чем-то они похожи, оба очень быстро бегут, но адаптироваться тяжело. Сегодня у него было два шикарных момента – забил бы, было бы здорово.

– Пауза на матчи сборных пойдут на пользу?

– Конечно, не хотелось бы этой паузы, мы набрали ход. Но надо понимать, что сборной России выступать на Euro-2016 – без этого никуда. Будем дальше готовиться к чемпионату.