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Умар Ниасс
Умар Ниасс
Завершил карьеру
18 апреля 1990 (36), Дакар
#14 | Нападающий
182 см | 82 кг
Сенегал
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Клуб седьмого дивизиона Англии подписал экс-форварда «Локомотива»
2023.11.24 18:51
2
Экс-форвард «Локомотива» Ниасс пополнил «Хаддерсфилд»
2021.03.26 22:45
Ниасс может вернуться в «Локомотив»
2020.08.31 08:18
6
Экс-нападающий «Локомотива» Ниасс покинул «Эвертон»
2020.06.25 20:48
2
Журналист Егоров: «Динамо» летом предлагало Ниассу царский контракт, «Локо» – условия хуже»
2020.02.11 18:32
1
«Чемпионат»: Ниасс отказался возвращаться в «Локомотив»
2020.02.08 20:33
1
Ниасс может вернуться в «Локо». Москвичи также интересуются Выдрой
2020.02.08 18:28
5
«Динамо» могло подписать экс-форварда «Локомотива» Ниасса. Стороны не договорились о зарплате
2019.09.02 22:56
1
Экс-нападающий «Локомотива» Ниасс перейдет в «Кардифф»
2019.01.18 00:43
2
«Эвертон» надеется зимой продать экс-форварда «Локомотива» Ниасса
2018.12.19 09:21
Бывший форвард «Локомотива» Ниасс близок к уходу из «Эвертона»
2018.01.08 23:15
3
«Кристал Пэлас» хочет заполучить бывшего форварда «Локомотива»
2018.01.08 01:00
1
Экс-игрок «Локомотива» Ниасс: «Куман в «Эвертоне» пытался меня уничтожить»
2017.11.25 01:36
10
Ниасс – первый футболист АПЛ, получивший дисквалификацию за симуляцию
2017.11.22 18:50
«Фенербахче» хочет приобрести зимой Смолова
2017.11.17 23:40
19
«Эвертон» установил ценник на бывшего форварда «Локомотива»
2017.08.27 11:31
8
Жо и Ниасс – в числе худших трансферов клубов АПЛ
2017.02.09 15:13
8
Видео
Гол Ниасса «Ливерпулю» стал первым для форварда в АПЛ
2017.02.04 20:23
Видео
Первый гол Ниасса в Англии принес «Халл Сити» победу над «Манчестер Юнайтед»
2017.01.27 00:47
2
Фото
«Халл Сити» до конца сезона арендовал у «Эвертона» Ниасса и купил у «Порту» Эвандро
2017.01.13 15:11
4
В «Халл Сити» подтвердили интерес к Ниассу
2017.01.11 07:33
Ниасс может сменить «Эвертон» на «Халл Сити»
2017.01.09 12:25
ЦСКА хочет заполучить форварда «Эвертона» Ниасса
2016.12.23 12:04
29
Куман: «Ниасс? Надеюсь, он в каждой игре нашей «молодежки» будет делать хет-трики»
2016.10.20 18:34
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Ниасс рассматривает предложения из Турции, Германии и Португалии
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