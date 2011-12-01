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    Ниасс может вернуться в «Локомотив»

    «Локомотив» рассматривает возможность подписания нападающего Умара Ниасса.

    По информации «Чемпионата», клуб ищет нового форварда, возвращение сенегальца – один из вариантов.

    Однако 30-летний футболист – не приоритетная цель. В шорт-лист «Локо» также входит неназванный игрок из АПЛ.

    • Сейчас Ниасс – свободный агент. Этим летом истек его контракт с «Эвертоном».
    • Африканец выступал за «Локомотив» с 2014 по 2015 год, в его активе 42 матча, 19 голов и 14 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1393

      PAREVG. 1 час назад

      В свое время, он хорошо играл в Локо, а что сейчас он из себя представляет - вопрос.
      И, кстати, в Локо перебор легионеров, бомженок и так вне заявки, получает ЗП только за то что числится, а если ещё и этого купят, тогда ещё кто-то выпадает из заявки, Уже купили бесполезного Камано, Эдер деревянный место занимает.
      Сначала надо кого нибудь продать, и только потом покупать.
      Предлагаю избавится от Эдера, постоянно пожарящего Мурило, и Камано, 2 матча - НОЛЬ полезных действий.
      И, главное от ГРЫЗУНА!!!

      0
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      Рейтинг: +721

      O-Z 1 час назад

      Перегорел он уже.. Думаю уже не уровень.

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      Рейтинг: +58

      Паровоз 88 > O-Z 35 минут назад

      В Англии поиграл и перегорел? Не думаю.

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      Рейтинг: +721

      O-Z > Паровоз 88 20 минут назад

      За место эдера я бы взял его, но практики игровой уже несколько лет нет у него. Думаю он себя переоценил переходя в эвертон, вот и перегорел.

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      Рейтинг: +58

      Паровоз 88 1 час назад

      Хорошая новость))

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