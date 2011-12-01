Ниасс может вернуться в «Локомотив»

«Локомотив» рассматривает возможность подписания нападающего Умара Ниасса.

По информации «Чемпионата», клуб ищет нового форварда, возвращение сенегальца – один из вариантов.

Однако 30-летний футболист – не приоритетная цель. В шорт-лист «Локо» также входит неназванный игрок из АПЛ.