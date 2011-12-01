Ниасс может вернуться в «Локомотив»

В свое время, он хорошо играл в Локо, а что сейчас он из себя представляет - вопрос.
И, кстати, в Локо перебор легионеров, бомженок и так вне заявки, получает ЗП только за то что числится, а если ещё и этого купят, тогда ещё кто-то выпадает из заявки, Уже купили бесполезного Камано, Эдер деревянный место занимает.
Сначала надо кого нибудь продать, и только потом покупать.
Предлагаю избавится от Эдера, постоянно пожарящего Мурило, и Камано, 2 матча - НОЛЬ полезных действий.
И, главное от ГРЫЗУНА!!!
«Локомотив» рассматривает возможность подписания нападающего Умара Ниасса.
По информации «Чемпионата», клуб ищет нового форварда, возвращение сенегальца – один из вариантов.
Однако 30-летний футболист – не приоритетная цель. В шорт-лист «Локо» также входит неназванный игрок из АПЛ.
- Сейчас Ниасс – свободный агент. Этим летом истек его контракт с «Эвертоном».
- Африканец выступал за «Локомотив» с 2014 по 2015 год, в его активе 42 матча, 19 голов и 14 ассистов.