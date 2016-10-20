Куман: «Ниасс? Надеюсь, он в каждой игре нашей «молодежки» будет делать хет-трики»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман не намерен возвращать нападающего Байе Умар Ниассе в основную команду. Специалист язвительно отметил, что надеется видеть его бомбардирские качества в каждой игре «молодежки».

«Ниасс? Не стоит говорить категорично в футболе. Однако мое решение остается неизменным и это внутренний вопрос клуба. Надеюсь, Ниасс в каждой игре нашей молодежной команды будет записывать на свое имя хет-трики», – заявил Куман.

Напомним, бывший форвард «Локомотива» был отправлен в молодежный состав «ирисок» после первой же предсезонной игры.