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  • Ниасс может вернуться в «Локо». Москвичи также интересуются Выдрой

Ниасс может вернуться в «Локо». Москвичи также интересуются Выдрой

8 февраля 2020, 18:28
5

По информации Sport24, «Локомотив» ищет замену отданному в аренду форварду Федору Смолову.

В шорт-лист москвичей входят нападающий «Бернли» Матей Выдра и нападающий «Эвертона» Умар Ниасс.

Заседание трансферного комитета «Локо» пройдет после возвращения команды из Катара. Руководство клуба планирует подписать нового форварда как можно скорее, чтобы он приехал на сбор команды до 16 февраля.

  • Ниасс играл за «Локомотив» с 2014-го по 2015 год, забив 19 голов и отдав 14 голевых передач в 42 матчах. Москвичи продали его в «Эвертон» за 17,9 миллиона евро.
  • Выдра в текущем сезоне провел за «Бернли» девять матчей и сделал два ассиста. Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 5 миллионов евро.

Два московских клуба интересуются форвардом «Бернли» Выдрой

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Бернли Эвертон Локомотив Выдра Матей Ниасс Умар
Комментарии (5)
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arrivalgist
1581175851
Ну скоро енотами интересоваться будут... Шучу! Без обид.))
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spam2009
1581178216
а ондатрой или бобром они не интересуются?
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altezzik
1581180518
Зубастики хорошо в футбол играют
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