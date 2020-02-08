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    Ниасс может вернуться в «Локо». Москвичи также интересуются Выдрой

    По информации Sport24, «Локомотив» ищет замену отданному в аренду форварду Федору Смолову.

    В шорт-лист москвичей входят нападающий «Бернли» Матей Выдра и нападающий «Эвертона» Умар Ниасс.

    Заседание трансферного комитета «Локо» пройдет после возвращения команды из Катара. Руководство клуба планирует подписать нового форварда как можно скорее, чтобы он приехал на сбор команды до 16 февраля.

    • Ниасс играл за «Локомотив» с 2014-го по 2015 год, забив 19 голов и отдав 14 голевых передач в 42 матчах. Москвичи продали его в «Эвертон» за 17,9 миллиона евро.
    • Выдра в текущем сезоне провел за «Бернли» девять матчей и сделал два ассиста. Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 5 миллионов евро.

    Два московских клуба интересуются форвардом «Бернли» Выдрой

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1246

      altezzik 43 минуты назад

      Зубастики хорошо в футбол играют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +867

      spam2009 1 час назад

      а ондатрой или бобром они не интересуются?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +902

      LOKOfanatik19 > spam2009 56 минут назад

      *бать ты юморист. Идиот.

      3
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      Рейтинг: +8295

      parevg 1 час назад

      Ниасс старый, ему 29 уже, а грызун сказал старше 27, покупать не будут.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +378

      arrivalgist 2 часа назад

      Ну скоро енотами интересоваться будут... Шучу! Без обид.))

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