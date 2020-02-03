Два московских клуба интересуются форвардом «Бернли» Выдрой

Нападающий «Бернли» Матей Выдра привлек внимание двух клубов из Москвы, об этом заявил агент футболиста Ондрей Хованец.

«К Матею есть интерес со стороны двух клубов из Москвы. У него также были предложения от «Рейнджерс», «Астон Виллы» и одного крупного клуба из Украины, но ему не разрешили покинуть «Бернли» в конце января. Он все еще хочет перейти и играть.

Может ли он сейчас перейти в Россию? Если все согласуют с «Бернли», то Матей наверняка заинтересуется. Кто не хотел бы играть в Москве? У него есть амбиции, чтобы показать свои качества, помочь команде, а затем команда поможет ему поехать на Евро-2020, возможно. Самой большой проблемой для «Бернли» было то, что один из их нападающих получил травму. Во всяком случае, Выдра перешел бы еще вчера», – сказал агент.

По информации Mirror, один из московских клубов, заинтересованных в чешском форварде, – это ЦСКА.