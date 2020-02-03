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  • Два московских клуба интересуются форвардом «Бернли» Выдрой

Два московских клуба интересуются форвардом «Бернли» Выдрой

3 февраля 2020, 20:20
10

Нападающий «Бернли» Матей Выдра привлек внимание двух клубов из Москвы, об этом заявил агент футболиста Ондрей Хованец.

«К Матею есть интерес со стороны двух клубов из Москвы. У него также были предложения от «Рейнджерс», «Астон Виллы» и одного крупного клуба из Украины, но ему не разрешили покинуть «Бернли» в конце января. Он все еще хочет перейти и играть.

Может ли он сейчас перейти в Россию? Если все согласуют с «Бернли», то Матей наверняка заинтересуется. Кто не хотел бы играть в Москве? У него есть амбиции, чтобы показать свои качества, помочь команде, а затем команда поможет ему поехать на Евро-2020, возможно. Самой большой проблемой для «Бернли» было то, что один из их нападающих получил травму. Во всяком случае, Выдра перешел бы еще вчера», – сказал агент.

По информации Mirror, один из московских клубов, заинтересованных в чешском форварде, – это ЦСКА.

  • В текущем сезоне Выдра провел за «Бернли» девять матчей и сделал два ассиста.
  • Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 5 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бернли ЦСКА Выдра Матей
Комментарии (10)
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Max Bobr
1580751204
Кто не хотел бы играть в Москве? Только дурак! За такие бабки прибежишь откуда угодно!
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DOCTOR PENALTY
1580751686
Скоро до кроликов дойдём )
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NEONFOL
1580752508
выдра ищет новый домик
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zarsm
1580753667
Пощадите, шутники...
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paracetamol
1580753850
Свини интересуются выдрой? А может кони?
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Давид59
1580759027
Ну выдра и выдра. Хуже будет, если китайцы к нам поедут. Тут уж будет большая проблема с их матерными фамилиями
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Lester84
1580759665
Соболя выкупили, на очереди Выдра
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zigbert
1580827418
Если у Бернли появились проблемы в составе то нет смысла его продавать.
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