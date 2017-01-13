«Халл Сити» до конца сезона арендовал у «Эвертона» Ниасса и купил у «Порту» Эвандро

Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ниасс, ныне являющийся игроком «Эвертона», на правах аренды перешел в «Халл Сити». Как сообщает официальный сайт «тигров», 26-летний сенегалец проведет в стане новой команды остаток сезона. Сумма сделки не уточняется. Добавим, что также команду пополнил экс-полузащитник «Порту» Эвандро, который подписал контракт, рассчитанный на 2,5 года.

Напомним, Ниасс перешел в «Эвертон» из «Локомотива» зимой 2016 года за 13,5 миллиона фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне форвард провел за «ирисок» в АПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.