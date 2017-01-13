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    «Халл Сити» до конца сезона арендовал у «Эвертона» Ниасса и купил у «Порту» Эвандро

    Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ниасс, ныне являющийся игроком «Эвертона», на правах аренды перешел в «Халл Сити». Как сообщает официальный сайт «тигров», 26-летний сенегалец проведет в стане новой команды остаток сезона. Сумма сделки не уточняется. Добавим, что также команду пополнил экс-полузащитник «Порту» Эвандро, который подписал контракт, рассчитанный на 2,5 года.

    Напомним, Ниасс перешел в «Эвертон» из «Локомотива» зимой 2016 года за 13,5 миллиона фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне форвард провел за «ирисок» в АПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    13.01.2017 15:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 13 января 2017, 16:06

      Было бы странно если бы Силва не взял никого из своих...

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 13 января 2017, 15:42

      Сломал ты себе карьеру, не надо было убегать.

      0
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      Рейтинг: +80

      cruiff 13 января 2017, 15:20

      Какой-то двойной Ньясс.

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > cruiff 13 января 2017, 15:26

      Один в негативе

      0
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