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Жо и Ниасс – в числе худших трансферов клубов АПЛ

9 февраля 2017, 15:13
8

Издание ESPN определило наиболее удачное и провальное приобретение каждого из клубов АПЛ. Среди неудачных трансферов английских команд значатся и два футболиста, которые перебрались на Туманный Альбион из РФПЛ. Покупка у ЦСКА Жо «Манчестер Сити» за 18 миллионов фунтов изданием названа пустой тратой денег. За три сезона бразилец забил в составе манкунианцев лишь три гола.

Критике подверглась покупка «Эвертоном» у «Локомотива» нападающего Умара Ниасса. Футболист обошелся «ирискам» в 13,5 миллионов фунтов. За клуб футболист провел всего 142 минуты игрового времени, не забив ни одного мяча.

Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Эвертон Манчестер Сити Локомотив ЦСКА Ниасс Умар
Комментарии (8)
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kykyi
1486645921
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BorisoW
1486646340
Зато в АПЛ "играет".В ЛОКО был звездой,а там стал звездуном...
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dimon2602
1486654579
Жо в цска был хорош
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Антибиотик
1486658071
Хорошо в Локо играл, да послушал жену и уехал в Англию. Но теперь это уже его проблемы.
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sir_Alex
1486660390
После РФПЛ трудно заиграть в нормальных чемпионатах.
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