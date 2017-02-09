Жо и Ниасс – в числе худших трансферов клубов АПЛ

Издание ESPN определило наиболее удачное и провальное приобретение каждого из клубов АПЛ. Среди неудачных трансферов английских команд значатся и два футболиста, которые перебрались на Туманный Альбион из РФПЛ. Покупка у ЦСКА Жо «Манчестер Сити» за 18 миллионов фунтов изданием названа пустой тратой денег. За три сезона бразилец забил в составе манкунианцев лишь три гола.

Критике подверглась покупка «Эвертоном» у «Локомотива» нападающего Умара Ниасса. Футболист обошелся «ирискам» в 13,5 миллионов фунтов. За клуб футболист провел всего 142 минуты игрового времени, не забив ни одного мяча.