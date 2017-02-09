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    Жо и Ниасс – в числе худших трансферов клубов АПЛ

    Издание ESPN определило наиболее удачное и провальное приобретение каждого из клубов АПЛ. Среди неудачных трансферов английских команд значатся и два футболиста, которые перебрались на Туманный Альбион из РФПЛ. Покупка у ЦСКА Жо «Манчестер Сити» за 18 миллионов фунтов изданием названа пустой тратой денег. За три сезона бразилец забил в составе манкунианцев лишь три гола.

    Критике подверглась покупка «Эвертоном» у «Локомотива» нападающего Умара Ниасса. Футболист обошелся «ирискам» в 13,5 миллионов фунтов. За клуб футболист провел всего 142 минуты игрового времени, не забив ни одного мяча.

    Источник: ESPN

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    09.02.2017 15:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 20:13

      После РФПЛ трудно заиграть в нормальных чемпионатах.

      1
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      Рейтинг: +110

      Wagarti > sir_Alex 10 февраля 2017, 03:04

      Трудно, но реально, да ещё и в топ-клубах, Иванович подтвердит.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Wagarti 10 февраля 2017, 06:32

      Он и Видич - исключения из правила.

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 9 февраля 2017, 19:34

      Хорошо в Локо играл, да послушал жену и уехал в Англию. Но теперь это уже его проблемы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 9 февраля 2017, 18:36

      Жо в цска был хорош

      1
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 9 февраля 2017, 16:19

      Зато в АПЛ "играет".В ЛОКО был звездой,а там стал звездуном...

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 февраля 2017, 16:12

      Наша школа!

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