Экс-нападающий «Локомотива» Ниасс перейдет в «Кардифф»

Форвард «Эвертона» Умар Ниасс до конца сезона будет играть за «Кардифф».

Валлийский клуб оформил аренду 28-летнего сенегальца, сообщает Sky Sports.

Ниасс пополнил состав «ирисок» в январе 2016 года, перейдя из «Локомотива» после полутора сезонов. Сумма трансфера составила 14 миллионов фунтов. Во второй половине сезона-2017/18 выступал за «Халл» на правах аренды.

В текущем сезоне Ниасс принял участие в семи играх всех турниров на клубном уровне. На его счету одна результативная передача.