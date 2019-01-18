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    Экс-нападающий «Локомотива» Ниасс перейдет в «Кардифф»

    Форвард «Эвертона» Умар Ниасс до конца сезона будет играть за «Кардифф».

    Валлийский клуб оформил аренду 28-летнего сенегальца, сообщает Sky Sports.

    Ниасс пополнил состав «ирисок» в январе 2016 года, перейдя из «Локомотива» после полутора сезонов. Сумма трансфера составила 14 миллионов фунтов. Во второй половине сезона-2017/18 выступал за «Халл» на правах аренды.

    В текущем сезоне Ниасс принял участие в семи играх всех турниров на клубном уровне. На его счету одна результативная передача.

    Источник: Sky Sports

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    18.01.2019 00:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 12:18

      Локомотиву сейчас бы его вернуть вместо Эдера.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 18 января 2019, 06:55

      Жаль его. А у нас играл и был востребован. Теперь скитается по арендам, зато в Англии. Меня всегда удивляли люди, которые предпочитают игре в футбол отсиживание на лавке в более сильной лиге. А ведь карьера футболиста так коротка.

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