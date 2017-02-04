Гол Ниасса «Ливерпулю» стал первым для форварда в АПЛ

Арендованный у «Эвертона» нападающий «Халл Сити» Умар Ниасс отметился голом в матче против «Ливерпуля». Футболист отличился на 84-й минуте игры, откликнувшись на передачу Андреа Раннокии.

Для Ниасса этот гол стал первым в английской Премьер-лиге. Всего в этом турнире он провел девять матчей. В пяти встречах за «Эвертон» нападающий в протоколе не отметился. Четыре игры за «Халл Сити» принесли Ниассу гол и желтую карточку.

Свой дебютный гол за «Халл» Умар Ниассе забил в кубковом матче против «Манчестер Юнайтед». 26-летний сенегалец арендован «Халлом» до конца нынешнего сезона. Его стоимость оценивается в 10 миллионов фунтов.