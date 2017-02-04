Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гол Ниасса «Ливерпулю» стал первым для форварда в АПЛ

    Арендованный у «Эвертона» нападающий «Халл Сити» Умар Ниасс отметился голом в матче против «Ливерпуля». Футболист отличился на 84-й минуте игры, откликнувшись на передачу Андреа Раннокии.

    Для Ниасса этот гол стал первым в английской Премьер-лиге. Всего в этом турнире он провел девять матчей. В пяти встречах за «Эвертон» нападающий в протоколе не отметился. Четыре игры за «Халл Сити» принесли Ниассу гол и желтую карточку.

    Свой дебютный гол за «Халл» Умар Ниассе забил в кубковом матче против «Манчестер Юнайтед». 26-летний сенегалец арендован «Халлом» до конца нынешнего сезона. Его стоимость оценивается в 10 миллионов фунтов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2017 20:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11