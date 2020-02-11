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  • Журналист Егоров: «Динамо» летом предлагало Ниассу царский контракт, «Локо» – условия хуже»

Журналист Егоров: «Динамо» летом предлагало Ниассу царский контракт, «Локо» – условия хуже»

11 февраля 2020, 18:32
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Журналист и блогер Сергей Егоров сообщил, что «Локомотив» сделал не такое выгодное предложение, как «Динамо» полгода назад, нападающему «Эвертона» Умару Ниассу.

«Прошлым летом Ниасс мог перейти в «Динамо». Условия – 3 миллиона евро в год плюс бонусы на 1,5 миллиона. Царский контракт. Игрок попросил время на просмотр нескольких матчей «Динамо» – и в итоге отказался. Сейчас игроку «Локо» предложил условия худшие, чем летом «Динамо», – написал Егоров в телеграме.

  • Летом у Ниасса истекает контракт с «Эвертоном». «Локо» хотел после аренды подписать его как свободного агента.
  • Детали предложенного контракта Ниасса не устроили, форвард решил остаться в клубе из Ливерпуля.
  • Ниасс играл за «Локомотив» с 2014-го по 2015 год, забив 19 голов и отдав 14 голевых передач в 42 матчах.
  • Москвичи продали его в «Эвертон» за 17,9 миллиона евро.

«Динамо» могло подписать экс-форварда «Локомотива» Ниасса. Стороны не договорились о зарплате

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Локомотив Ниасс Умар
Комментарии (1)
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Антибиотик
1581439239
За долгое время, пожалуй, это был единственный нападающий, который оправдывал свою зарплату.
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