Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    «Динамо» могло подписать экс-форварда «Локомотива» Ниасса. Стороны не договорились о зарплате

    Комментатор и журналист Нобель Арустамян заявил, что трансферная кампания «Динамо» завершена, а также раскрыл подробности переговоров московского клуба по некоторым игрокам.

    «Трансферное окно для «Динамо» закрыто, Игбун – последнее приобретение минимум до зимы. Поиски нападающих по европейским клубам ни к чему не привели. Даббур, о котором мы писали, в итоге на переход не согласился.

    Сорвались и все другие варианты. В их числе знакомый нам по «Локомотиву» Умар Ниасс, который до сих пор принадлежит «Эвертону». С Ниассом не сошлись по условиям: сенегалец запросил слишком большую зарплату. Говорят, Ниасс просил 4 миллиона евро зарплату», – написал Арустамян в телеграм-канале.

    • Ниасс выступал за «Локомотив» с июля 2014 по февраль 2016 года.
    • В составе московской команды 29-летний игрок забил 19 голов и сделал 14 ассистов в 42 матчах.
    • «Эвертон» купил форварда за 17,9 миллиона евро.
    • Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 6 миллионов.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2019 22:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      From1945 48 минут назад

      О сколь нам открытий чудных откроет шнобель опосля...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru