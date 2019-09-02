«Динамо» могло подписать экс-форварда «Локомотива» Ниасса. Стороны не договорились о зарплате

О сколь нам открытий чудных откроет шнобель опосля...
Комментатор и журналист Нобель Арустамян заявил, что трансферная кампания «Динамо» завершена, а также раскрыл подробности переговоров московского клуба по некоторым игрокам.
«Трансферное окно для «Динамо» закрыто, Игбун – последнее приобретение минимум до зимы. Поиски нападающих по европейским клубам ни к чему не привели. Даббур, о котором мы писали, в итоге на переход не согласился.
Сорвались и все другие варианты. В их числе знакомый нам по «Локомотиву» Умар Ниасс, который до сих пор принадлежит «Эвертону». С Ниассом не сошлись по условиям: сенегалец запросил слишком большую зарплату. Говорят, Ниасс просил 4 миллиона евро зарплату», – написал Арустамян в телеграм-канале.
- Ниасс выступал за «Локомотив» с июля 2014 по февраль 2016 года.
- В составе московской команды 29-летний игрок забил 19 голов и сделал 14 ассистов в 42 матчах.
- «Эвертон» купил форварда за 17,9 миллиона евро.
- Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 6 миллионов.