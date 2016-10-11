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Ниасс: «Тяжело быть черным парнем в Москве»

11 октября 2016, 17:04
24

Бывший нападающий «Локомотива» Байе Умар Ниасс, ныне выступающий за «Эвертон», отметил, что в России ему приходилось тяжело из-за своего цвета кожи.

«Черным в Москве быть очень тяжело. И по ходу матчей можно было слышать от болельщиков неприятные высказывания. Так, во время гостевой встречи с ЦСКА я подошел бить пенальти, хотя и слышал эти звуки из трибун. Забил и меня такое поведение не задело. Говорят, что в России не очень-то сильный чемпионат. Но вы съездите туда и поиграйте в тех погодных условиях и измените свое мнение. Московский опыт говорит о том, что я способен проявить себя и в Англии», – заявил Ниасс.

Источник: Guardian.com
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Эвертон Локомотив Ниасс Умар
Комментарии (24)
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Измайловский Кочегар
1476195082
Ниасс, ты охренел?
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Munez89
1476195150
Уже достали ныть про свой расизм
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APchelov
1476195551
В негритянских районах белый человек с жизнью может попрощаться. А не то что услышать в свой адрес нехорошести всякие
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ivanthebest
1476195561
Вот сиди и радуйся дождливой скамейке в эвертоне...
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SunRomeS
1476197671
"Бывший нападающий «Локомотива» Байе Умар Ниасс, ныне выступающий за «Эвертон»". бывыший... вот так всегда было и будет!!! пока здесь - поют как все круто, народ добрый, погода нормальная... уезжают - все, страна расистов, медведи ходят, морозы, все в говно.
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Kulimen
1476200205
Ну и сидел бы у себя дома, на черном континенте.
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dsg34dh
1476201204
А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала более чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Вот сами почитайте, если не верите — http://2qu.ru/leviron
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a-rakhmatov
1476202762
Черным быть среди белых везде тяжело)))
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ljrljr0505
1476203718
расизм был и есть. причем на всех континентах. пример ку-клус-клан. Пока он у нас играл- ему было все хорошо, а как уехал- и про расизм вспомнил и про тяжелую жизнь. А может это уже к ЧМ-18 всякая нечисть почву готовит. чтобы тяфкать потом, что у нас все плохо и мы неспособны соревнование провести на высшем уровне?...
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+50/-50
1476208220
Тогда открою секрет: тяжело быть белым в Африке, слишком заметен. - "И по ходу матчей можно было слышать от болельщиков неприятные высказывания." Да ты не слышал высказывания на Олимпиаде в Рио в сторону русских. И не видел поведение накачанных допингом американок, к нашим девчонкам. Короче, Ниасс, ты поступил как маленький грязный гринго и упал очень низко в моих глазах.
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