Ниасс: «Тяжело быть черным парнем в Москве»

Бывший нападающий «Локомотива» Байе Умар Ниасс, ныне выступающий за «Эвертон», отметил, что в России ему приходилось тяжело из-за своего цвета кожи.

«Черным в Москве быть очень тяжело. И по ходу матчей можно было слышать от болельщиков неприятные высказывания. Так, во время гостевой встречи с ЦСКА я подошел бить пенальти, хотя и слышал эти звуки из трибун. Забил и меня такое поведение не задело. Говорят, что в России не очень-то сильный чемпионат. Но вы съездите туда и поиграйте в тех погодных условиях и измените свое мнение. Московский опыт говорит о том, что я способен проявить себя и в Англии», – заявил Ниасс.