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    «Чемпионат»: Ниасс отказался возвращаться в «Локомотив»

    По информации «Чемпионата», «Локомотив» сделал предложение по аренде нападающего «Эвертона» Умара Ниасса до конца сезона.

    Летом у Ниасса истекает контракт с «Эвертоном», московский клуб хотел после аренды подписать его как свободного агента. Детали предложенного контракта Ниасса не устроили, форвард решил остаться в клубе из Ливерпуля, однако рассматривает варианты в Англии и Турции.

    • Ниасс играл за «Локомотив» с 2014-го по 2015 год, забив 19 голов и отдав 14 голевых передач в 42 матчах.
    • Москвичи продали его в «Эвертон» за 17,9 миллиона евро.

    Ниасс может вернуться в «Локо». Москвичи также интересуются Выдрой

    Источник: «Чемпионат»

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