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«Чемпионат»: Ниасс отказался возвращаться в «Локомотив»

8 февраля 2020, 20:33
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По информации «Чемпионата», «Локомотив» сделал предложение по аренде нападающего «Эвертона» Умара Ниасса до конца сезона.

Летом у Ниасса истекает контракт с «Эвертоном», московский клуб хотел после аренды подписать его как свободного агента. Детали предложенного контракта Ниасса не устроили, форвард решил остаться в клубе из Ливерпуля, однако рассматривает варианты в Англии и Турции.

  • Ниасс играл за «Локомотив» с 2014-го по 2015 год, забив 19 голов и отдав 14 голевых передач в 42 матчах.
  • Москвичи продали его в «Эвертон» за 17,9 миллиона евро.

Ниасс может вернуться в «Локо». Москвичи также интересуются Выдрой

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Эвертон Ливерпуль Ниасс Умар
Комментарии (1)
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LAY394
1581203364
Даже днищенский ниасс в локо не хочет
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