«Чемпионат»: Ниасс отказался возвращаться в «Локомотив»

По информации «Чемпионата», «Локомотив» сделал предложение по аренде нападающего «Эвертона» Умара Ниасса до конца сезона.

Летом у Ниасса истекает контракт с «Эвертоном», московский клуб хотел после аренды подписать его как свободного агента. Детали предложенного контракта Ниасса не устроили, форвард решил остаться в клубе из Ливерпуля, однако рассматривает варианты в Англии и Турции.

Ниасс играл за «Локомотив» с 2014-го по 2015 год, забив 19 голов и отдав 14 голевых передач в 42 матчах.

Москвичи продали его в «Эвертон» за 17,9 миллиона евро.

Ниасс может вернуться в «Локо». Москвичи также интересуются Выдрой