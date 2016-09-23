Куман: «Ниасс не входит в мои планы»

Наставник «Эвертона» Рональд Куман признал, что нападающий Умар Ниасс не входит в его планы. Напомним, что сенегалец в начале сезоне перешел а расположение «ирисок» из московского «Локомотива».

«Он является игроком «Эвертона»,но я уже ему говорил, что он не в моих планах, но у нас все еще есть контракт. Ниассу нужно игровое время для появления интереса со стороны других клубов. У нас в команде хватает нападающих и я предпочитаю Ниассу их», — сказал голландец.

В этом сезоне Ниасс не провел ни одной встречи а АПЛ.