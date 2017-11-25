Экс-игрок «Локомотива» Ниасс: «Куман в «Эвертоне» пытался меня уничтожить»

Нападающий английского «Эвертона» Умар Ниасс рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Рональдом Куманом. Африканец негативно отзывается о голландце.

«Этот тренер изначально пытался меня уничтожить, я был прекрасной мишенью для него. Однако я прослыл сильным и сдержанным; делал все, чтобы закрепиться в АПЛ.

Что конкретно делал Куман? Отобрал у меня шкафчик в раздевалке, запретил питаться в клубной столовой, перевел меня в дубль. Быть в такой ситуации очень непросто», – рассказал сенегалец.

С 2014 по 2015 годы Ниасс выступал за московский «Локомотив».