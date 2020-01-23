Экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» Касаев расторг контракт с «Авангардом»

«Авангард» объявил об уходе из клуба полузащитника Алана Касаева.
Сообщается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
«Мы благодарим Алана за выступления в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», – говорится в публикации курского клуба.
- Касаев выступал за «Авангард» с лета 2019 года.
- В активе футболиста 13 матчей и один забитый гол.
- 33-летний хавбек известен по выступлениям за «Аланию», «Кубань», «Рубин», «Динамо», «Локомотив», «Балтику» и «Сочи».
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Источник: Инстаграм «Авангарда»