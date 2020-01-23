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  • Экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» Касаев расторг контракт с «Авангардом»

Экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» Касаев расторг контракт с «Авангардом»

23 января 2020, 07:50
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«Авангард» объявил об уходе из клуба полузащитника Алана Касаева.

Сообщается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Мы благодарим Алана за выступления в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», – говорится в публикации курского клуба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм «Авангарда»
Россия. ФНЛ Авангард Касаев Алан
Комментарии (2)
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vladimir-7
1579764223
Футбольная карьера А.Касаева завершилась, к сожалению.
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Hektor 84
1579779955
Как был вечно подающий надежды
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