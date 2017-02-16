Касаев останется в «Локомотиве» до 2019 года

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев подписал новый контракт с клубом. Действующий контракт между сторонами был рассчитан до лета 2017 года, новое соглашение передвинуло этот срок до 2019 года.

«У Касаева действительно заключено новое долгосрочное соглашение с московским «Локомотивом», – сообщил представитель футболиста Алан Агузаров.

Сообщается, что Касаев продлил свой контракт с «Локомотивом» еще несколько месяцев назад, но эту информацию до сих пор не афишировали.