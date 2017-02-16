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    Касаев останется в «Локомотиве» до 2019 года

    Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев подписал новый контракт с клубом. Действующий контракт между сторонами был рассчитан до лета 2017 года, новое соглашение передвинуло этот срок до 2019 года.

    «У Касаева действительно заключено новое долгосрочное соглашение с московским «Локомотивом», – сообщил представитель футболиста Алан Агузаров.

    Сообщается, что Касаев продлил свой контракт с «Локомотивом» еще несколько месяцев назад, но эту информацию до сих пор не афишировали.

    Источник: Известия

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    16.02.2017 06:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +519

      Dammit 16 февраля 2017, 11:15

      Я рад. Касаев не особо стабилен, но выкладывается всегда, этого не отнять.

      0
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 16 февраля 2017, 09:49

      хорошо играет когда играет,а то и не видно бывает.удачи Локо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 16 февраля 2017, 09:45

      Хорошо я рад

      1
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 16 февраля 2017, 09:20

      Хорошо-отлично)

      1
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      Рейтинг: -90

      Raider26 16 февраля 2017, 09:10

      Отлично

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