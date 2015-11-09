Пашинин: «Не стали рисковать Касаевым и Чорлукой»

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин рассказал о причинах отсутствия защитника Ведрана Чорлуки и полузащитника Алана Касаева в матче 15-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:0).

– Как чувствуют себя Касаев и Чорлука?

– Уже лучше. У Касаева было мышечное повреждение. Надеемся, что в перерыве на сборные он восстановится окончательно. У Чорлуки мышечное перенапряжение. Надеялись, что Ведран сможет сыграть с «Зенитом», но утром он сказал, что не готов на сто процентов. Мы не стали рисковать, – сказал Пашинин.