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Алан Касаев
Статистика
Алан Касаев - статистика
Завершил карьеру
8 апреля 1986 (40), Владикавказ
#11 | Полузащитник
175 см | 72 кг
Россия
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Россия. Кубок 2018/2019
Россия. ФНЛ 2018/2019
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Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
7
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1 : 0
26.08.2018
Шинник
1' - 88'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
2 : 2
12.08.2018
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
1 : 1
08.08.2018
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Луч
0 : 0
04.08.2018
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Чертаново
3 : 1
29.07.2018
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1 : 2
22.07.2018
Тамбов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
4 : 1
17.07.2018
Балтика
1' - 90'
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