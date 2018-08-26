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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Шинник
Балтика - Шинник: обзор матча 26 августа 2018
Балтика
26.08.2018, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
79'
Д. Торбинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Шинник
Замена
П. Радунович
️️️️
А. Касаев
88'
Замена
Н. Дзаламидзе
️️️️
В. Крючков
83'
Замена
Д. Шабалин
️️️️
Д. Торбинский
83'
ГОЛ! 1:0!
Д. Торбинский
79'
76'
Замена
Э. Булия
️️️️
С. Самодин
74'
Замена
П. Деобальд
️️️️
Д. Самойлов
Замена
О. Дмитриев
️️️️
В. Каленкович
70'
Желтая карточка
К. Плиев
66'
58'
Замена
В. Алейников
️️️️
О. Кожемякин
54'
Замена
М. Шайморданов
️️️️
И. Гелоян
47'
Желтая карточка
С. Самодин
17'
Желтая карточка
И. Гелоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Сергей Нарылков
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
98
Алексей Волков
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
7
Павле Радунович
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
11
Марат Шайморданов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
91
Эдуард Булия
ЦФ
3-1-5-1
22
Лантратов
30
Таказов
55
Крючков
15
Плиев
7
Шешуков
11
Касаев
17
Пугин
10
Григорьев
8
Шаваев
93
Каленкович
6
Торбинский
3-3-1-1-2
23
Антипин
22
Кожемякин
17
Покидышев
76
Стешин
15
Цховребов
22
Нарылков
71
Самошников
15
Самойлов
10
Гелоян
22
Самодин
81
Низамутдинов
55
Крючков
10
Дзаламидзе
10
Дзаламидзе
55
Крючков
11
Касаев
7
Радунович
7
Радунович
11
Касаев
6
Торбинский
66
Шабалин
66
Шабалин
6
Торбинский
93
Каленкович
34
Дмитриев
34
Дмитриев
93
Каленкович
22
Кожемякин
38
Алейников
38
Алейников
22
Кожемякин
10
Гелоян
11
Шайморданов
11
Шайморданов
10
Гелоян
15
Самойлов
57
Деобальд
57
Деобальд
15
Самойлов
22
Самодин
91
Булия
91
Булия
22
Самодин
Остались в запасе
Балтика
Шинник
98
Алексей Волков
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Непомнящий
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
98
Алексей Волков
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
Остались в запасе
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Балтика - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Ростех Арена
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