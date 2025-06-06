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Дмитрий Торбинский
Дмитрий Торбинский
Завершил карьеру
28 апреля 1984 (42), Норильск
#6 | Полузащитник
176 см | 66 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Торбинский закрыл детскую академию в Майами
2025.06.06 22:22
2
Аршавин рассказал, как сделал легендарный навес на Торбинского в матче с Нидерландами
2023.05.12 12:56
1
Фото
Торбинский открыл собственную футбольную академию в Майами
2021.04.10 13:45
23
Павлюченко: «Торбинский стал американцем. Поначалу он плакал, но сейчас привык»
2020.09.05 21:37
15
Торбинский высказался о ситуации в США. Сейчас он живет в Майами
2020.06.03 08:46
8
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»
2020.05.26 00:50
5
Торбинский назвал «Краснодар» главным клубом в своей карьере
2020.05.25 23:38
2
Торбинский: «Игнашевич звал в «Торпедо», но предложение было не такое интересное, чтобы менять планы по переезду в США»
2020.02.17 14:01
2
Торбинский: «Уехал жить в США, пробую себя в роли тренера»
2020.02.14 20:59
8
Фото
Павлюченко: «Подходим с Торбинским к ван дер Сару и спрашиваем: «Помнишь нас?»
2019.07.19 10:18
23
Торбинский – о будущем: «Нет у меня вариантов, только если во дворе играть»
2019.06.21 18:39
6
Торбинский и еще девять игроков покинули «Енисей» после вылета из РПЛ
2019.06.03 19:20
11
Торбинский отличился в РПЛ впервые за 4,5 года
2019.05.26 16:30
3
Максименко, Бийол, Еременко, Торбинский – в сборной 27-го тура РПЛ по версии InStat
2019.05.06 12:34
8
Видео
Торбинский сможет помочь «Енисею» в матче с «Краснодаром». Футболист ранее выступал за южан
2018.11.10 11:30
3
Торбинский пропустит матч со «Спартаком»
2018.10.02 18:25
5
Гендиректор «Балтики»: «Задолженность по зарплате составляет 1,5-2 месяца»
2018.09.12 11:43
4
Видео
«Енисей» объявил о переходе Торбинского
2018.08.30 16:21
6
Торбинский покинул «Балтику». Игрок может перейти в «Енисей»
2018.08.30 12:58
2
Торбинский сегодня станет игроком «Енисея»
2018.08.30 11:00
4
«Балтика» – о подписании контракта с Торбинским: «Самый именитый футболист в истории клуба»
2018.02.12 22:33
1
Торбинский – о переходе в «Балтику»: «Всю жизнь выступал в РФПЛ, но рано или поздно происходят перемены»
2018.02.12 18:42
1
Торбинский продолжит карьеру в «Балтике»
2018.02.12 14:58
6
Ковач: «Кто остался в «Спартаке»? Самедов и Чавдарь. Плакать захотелось»
2018.02.08 09:42
15
Защитник сборной России-U21 Довбня стал одноклубником Торбинского в клубе из Кипра
2018.02.01 01:48
5
Торбинский: «Сборная России? Приложу все усилия, чтобы вернуться в нее»
2017.12.14 21:13
14
Торбинский подписал контракт с кипрским «Пафосом»
2017.12.14 21:05
6
Торбинский близок к продолжению карьеры на Кипре
2017.12.14 13:07
12
Фото
Самедов – о встрече с Павлюченко и Торбинским: «Несмотря на время, мы еще молоды»
2017.11.19 08:40
7
Торбинский опроверг информацию о завершении карьеры
2017.10.03 23:53
6
1
2
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