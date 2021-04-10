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Дмитрий Торбинский
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:30
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18:19
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17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
5
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18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
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17:57
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
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«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
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«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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16:45
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«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
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Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
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Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
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⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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Дмитрий Торбинский
Полузащитник
Имя
Дмитрий
Фамилия
Торбинский
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Норильск
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
28 апреля 1984 (38 лет)
Рост
176
Вес
66
Статистика
Новости
Статьи
Посты
10 апреля 2021
13:45
Фото
Торбинский открыл собственную футбольную академию в Майами
23
5 сентября 2020
21:37
Павлюченко: «Торбинский стал американцем. Поначалу он плакал, но сейчас привык»
15
3 июня 2020
08:46
Торбинский высказался о ситуации в США. Сейчас он живет в Майами
8
26 мая 2020
00:50
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»
5
25 мая 2020
23:38
Торбинский назвал «Краснодар» главным клубом в своей карьере
2
17 февраля 2020
14:01
Торбинский: «Игнашевич звал в «Торпедо», но предложение было не такое интересное, чтобы менять планы по переезду в США»
2
14 февраля 2020
20:59
Торбинский: «Уехал жить в США, пробую себя в роли тренера»
8
19 июля 2019
10:18
Фото
Павлюченко: «Подходим с Торбинским к ван дер Сару и спрашиваем: «Помнишь нас?»
24
21 июня 2019
18:39
Торбинский – о будущем: «Нет у меня вариантов, только если во дворе играть»
6
3 июня 2019
19:20
Торбинский и еще девять игроков покинули «Енисей» после вылета из РПЛ
11
26 мая 2019
16:30
Торбинский отличился в РПЛ впервые за 4,5 года
3
6 мая 2019
12:34
Максименко, Бийол, Еременко, Торбинский – в сборной 27-го тура РПЛ по версии InStat
8
10 ноября 2018
11:30
Видео
Торбинский сможет помочь «Енисею» в матче с «Краснодаром». Футболист ранее выступал за южан
3
2 октября 2018
18:25
Торбинский пропустит матч со «Спартаком»
5
12 сентября 2018
11:43
Гендиректор «Балтики»: «Задолженность по зарплате составляет 1,5-2 месяца»
4
30 августа 2018
16:21
Видео
«Енисей» объявил о переходе Торбинского
6
12:58
Торбинский покинул «Балтику». Игрок может перейти в «Енисей»
2
11:00
Торбинский сегодня станет игроком «Енисея»
4
12 февраля 2018
22:33
«Балтика» – о подписании контракта с Торбинским: «Самый именитый футболист в истории клуба»
1
18:42
Торбинский – о переходе в «Балтику»: «Всю жизнь выступал в РФПЛ, но рано или поздно происходят перемены»
1
14:58
Торбинский продолжит карьеру в «Балтике»
6
8 февраля 2018
09:42
Ковач: «Кто остался в «Спартаке»? Самедов и Чавдарь. Плакать захотелось»
14
1 февраля 2018
01:48
Защитник сборной России-U21 Довбня стал одноклубником Торбинского в клубе из Кипра
5
14 декабря 2017
21:13
Торбинский: «Сборная России? Приложу все усилия, чтобы вернуться в нее»
14
21:05
Торбинский подписал контракт с кипрским «Пафосом»
6
13:07
Торбинский близок к продолжению карьеры на Кипре
12
19 ноября 2017
08:40
Фото
Самедов – о встрече с Павлюченко и Торбинским: «Несмотря на время, мы еще молоды»
7
3 октября 2017
23:53
Торбинский опроверг информацию о завершении карьеры
7
22:15
Бронзовый призер Евро-2008 Торбинский завершил карьеру
6
30 июня 2017
20:30
Ткачев близок к переходу в «Арсенал», Торбинского не устраивают условия контракта
1
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