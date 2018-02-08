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  • Ковач: «Кто остался в «Спартаке»? Самедов и Чавдарь. Плакать захотелось»

Ковач: «Кто остался в «Спартаке»? Самедов и Чавдарь. Плакать захотелось»

8 февраля 2018, 09:42
15

Бывший футболист «Спартака», а ныне – ассистент главного тренера «Спарты» Радослав Ковач, поздравил красно-белых с выигрышем чемпионского звания в прошлом сезоне.

«В прошлом году «Спартак» взял чемпионство. Наконец-то! После 16 лет без побед, правильно? Очень был рад. За команду, за болельщиков. Вижу, что у «Спартака» очень хорошие игроки. Высокий уровень!

Пришел перед матчем. Говорю: «Спартак» Москва, давно не виделись, хочу поговорить с ребятами». Но кто остался? Александр Самедов. Сашка. И начальник команды Георгий Чавдарь. Два остались. Плакать захотелось. Никого больше! А, еще Ананидзе. Он тогда совсем маленький был.

Иногда звоню Егору Титову. С водителем своим общаюсь. На сборах помню видел Шишкина, Торбинского, когда с «Краснодаром» играли. Быстрова тоже», – сказал Ковач.

Напомним, что Ковач выступал в составе «Спартака» с 2005 по 2009 годы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Торбинский Дмитрий Титов Егор Шишкин Роман Джано
Комментарии (15)
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Cherembas
1518074273
вспомнил
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OfaZavr
1518077139
ну а что поделаешь время не стоит на месте все меняется...
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zigbert
1518077927
Много воды утекло за это время.А Ковачу надо сказать спасибо-играл с душой.
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VGreen
1518077992
почему комментарии и ответы на комментарии нормально не отображаются уже несколько дней и почему администрация группы этого не видит/не исправляет? в итоге ответы на комментарии других пользователей выглядят как отдельные комментарии невпопад))
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dendiesel
1518082142
Приятно слышать, когда иностранные игроки так тепло отзываются о своей бывшей команде!!!
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Опорник84
1518089824
Да, ветераны все на пенсии, скоро и Самедов будет отдыхать! Но придут новые игроки и мы будет также сильно переживать за свой любимый СПАРТАК!
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Axe111
1518090537
Так это же команда шл**ха
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Полная Канистра
1518099771
ведь как хорошо что все ребята кто играл за Спартак не забывают своих ребят и относятся к уважительно Всё что было не выкинешь из жизни
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