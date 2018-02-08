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    Ковач: «Кто остался в «Спартаке»? Самедов и Чавдарь. Плакать захотелось»

    Бывший футболист «Спартака», а ныне – ассистент главного тренера «Спарты» Радослав Ковач, поздравил красно-белых с выигрышем чемпионского звания в прошлом сезоне.

    «В прошлом году «Спартак» взял чемпионство. Наконец-то! После 16 лет без побед, правильно? Очень был рад. За команду, за болельщиков. Вижу, что у «Спартака» очень хорошие игроки. Высокий уровень!

    Пришел перед матчем. Говорю: «Спартак» Москва, давно не виделись, хочу поговорить с ребятами». Но кто остался? Александр Самедов. Сашка. И начальник команды Георгий Чавдарь. Два остались. Плакать захотелось. Никого больше! А, еще Ананидзе. Он тогда совсем маленький был.

    Иногда звоню Егору Титову. С водителем своим общаюсь. На сборах помню видел Шишкина, Торбинского, когда с «Краснодаром» играли. Быстрова тоже», – сказал Ковач.

    Напомним, что Ковач выступал в составе «Спартака» с 2005 по 2009 годы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2018 09:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 февраля 2018, 17:22

      ведь как хорошо что все ребята кто играл за Спартак не забывают своих ребят и относятся к уважительно Всё что было не выкинешь из жизни

      2
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 февраля 2018, 14:48

      Так это же команда шл**ха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 февраля 2018, 14:37

      Да, ветераны все на пенсии, скоро и Самедов будет отдыхать! Но придут новые игроки и мы будет также сильно переживать за свой любимый СПАРТАК!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 8 февраля 2018, 12:29

      Приятно слышать, когда иностранные игроки так тепло отзываются о своей бывшей команде!!!

      3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 8 февраля 2018, 11:19

      почему комментарии и ответы на комментарии нормально не отображаются уже несколько дней и почему администрация группы этого не видит/не исправляет?
      в итоге ответы на комментарии других пользователей выглядят как отдельные комментарии невпопад))

      5
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > VGreen 8 февраля 2018, 11:49

      Потому что теперь есть три варианта сортировки: популярные, новые, первые. :) По умолчанию стоит сортировка "популярные". Поставь сортировку "новые" и будет все как прежде. :)

      2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > alex1004 8 февраля 2018, 12:23

      аа)) блин)) спасибо большое, увидел)))

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 > VGreen 8 февраля 2018, 16:09

      Теперь комменты по рейтингу сортируют.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 11:18

      Много воды утекло за это время.А Ковачу надо сказать спасибо-играл с душой.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 февраля 2018, 11:05

      ну а что поделаешь время не стоит на месте все меняется...

      5
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 8 февраля 2018, 10:17

      вспомнил

      0
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