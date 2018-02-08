Ковач: «Кто остался в «Спартаке»? Самедов и Чавдарь. Плакать захотелось»

Бывший футболист «Спартака», а ныне – ассистент главного тренера «Спарты» Радослав Ковач, поздравил красно-белых с выигрышем чемпионского звания в прошлом сезоне.

«В прошлом году «Спартак» взял чемпионство. Наконец-то! После 16 лет без побед, правильно? Очень был рад. За команду, за болельщиков. Вижу, что у «Спартака» очень хорошие игроки. Высокий уровень!

Пришел перед матчем. Говорю: «Спартак» Москва, давно не виделись, хочу поговорить с ребятами». Но кто остался? Александр Самедов. Сашка. И начальник команды Георгий Чавдарь. Два остались. Плакать захотелось. Никого больше! А, еще Ананидзе. Он тогда совсем маленький был.

Иногда звоню Егору Титову. С водителем своим общаюсь. На сборах помню видел Шишкина, Торбинского, когда с «Краснодаром» играли. Быстрова тоже», – сказал Ковач.

Напомним, что Ковач выступал в составе «Спартака» с 2005 по 2009 годы.