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  • Защитник сборной России-U21 Довбня стал одноклубником Торбинского в клубе из Кипра

Защитник сборной России-U21 Довбня стал одноклубником Торбинского в клубе из Кипра

1 февраля 2018, 01:48
5

21-летний защитник Александр Довбня перешел из «Этникоса» в «Пафос».

Довбня является воспитанником «Локомотива» и выступал за дубль московского клуба до 2016 года, после чего перешел в кипрский клуб.

За три года в дубле железнодорожников защитник принял участие в 52 матах и забил один гол. В составе сборной России до 17 лет он выиграл чемпионат Европы в 2013 году.

В 2017 году игрок получил вызов в молодежную сборную.

Одноклубником Довбни по «Пафосу» будет бронзовый призер Евро-2008 в составе взрослой сборной России Дмитрий Торбинский.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Россия (мол) Торбинский Дмитрий Довбня Александр
Комментарии (5)
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xakep01
1517439891
Если и одноклубником, то на Кипре, а не Греции
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арейская
1517441200
Родственник нашего вратаря?
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Енисей - чемпион !
1517448447
Ну да
Ответить
ДАША Д
1517451976
Невысокий уровень для игрока сборной
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