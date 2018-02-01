Защитник сборной России-U21 Довбня стал одноклубником Торбинского в клубе из Кипра

21-летний защитник Александр Довбня перешел из «Этникоса» в «Пафос».

Довбня является воспитанником «Локомотива» и выступал за дубль московского клуба до 2016 года, после чего перешел в кипрский клуб.

За три года в дубле железнодорожников защитник принял участие в 52 матах и забил один гол. В составе сборной России до 17 лет он выиграл чемпионат Европы в 2013 году.

В 2017 году игрок получил вызов в молодежную сборную.

Одноклубником Довбни по «Пафосу» будет бронзовый призер Евро-2008 в составе взрослой сборной России Дмитрий Торбинский.

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