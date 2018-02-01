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    Защитник сборной России-U21 Довбня стал одноклубником Торбинского в клубе из Кипра

    21-летний защитник Александр Довбня перешел из «Этникоса» в «Пафос».

    Довбня является воспитанником «Локомотива» и выступал за дубль московского клуба до 2016 года, после чего перешел в кипрский клуб.

    За три года в дубле железнодорожников защитник принял участие в 52 матах и забил один гол. В составе сборной России до 17 лет он выиграл чемпионат Европы в 2013 году.

    В 2017 году игрок получил вызов в молодежную сборную.

    Одноклубником Довбни по «Пафосу» будет бронзовый призер Евро-2008 в составе взрослой сборной России Дмитрий Торбинский.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.02.2018 01:48
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 1 февраля 2018, 05:26

      Невысокий уровень для игрока сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Енисей - чемпион ! 1 февраля 2018, 04:27

      Ну да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 1 февраля 2018, 02:26

      Родственник нашего вратаря?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +786

      xakep01 1 февраля 2018, 02:04

      Если и одноклубником, то на Кипре, а не Греции

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > xakep01 1 февраля 2018, 02:10

      Бомбардиру двойку по географии!

      1
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