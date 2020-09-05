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  • Павлюченко: «Торбинский стал американцем. Поначалу он плакал, но сейчас привык»

Павлюченко: «Торбинский стал американцем. Поначалу он плакал, но сейчас привык»

5 сентября 2020, 21:37
15

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в интервью Sport24 рассказал о жизни экс-партнера Дмитрия Торбинского. Он обосновался в США.

— Как там жизнь у Дмитрия Торбинского?

— Он американцем стал. Я всегда ему звоню и говорю: «Эй, бро, амэрикан бой, как ты там?». Он поначалу плакал, но сейчас привык. Он даже в инстаграм выкладывает посты на английском. Уже одеваться стал как американец.

Мы собирались к нему этим летом, но из-за гребаного коронавируса все отменилось. Планировали полететь отдохнуть на неделю, слетать в Нью-Йорк, в Майами, сходить на хоккей. Не сказал бы, что я фанат хоккея, но всегда смотрю сборную, слежу за Александром Овечкиным и Ильей Ковальчуком. Овечкина я давно знаю. Не сказать, что мы друзья, но при встрече общаемся.

— Не думаете тоже переехать в США вслед за Торбинским?

— Никогда не думал об этом, я патриот. Все, точка.

  • Торбинский – бронзовый призер Евро-2018.
  • Больше всего матчей в карьере он провел за «Локомотив» (2008-2013 годы).
  • Торбинский завершил карьеру в 2019 году.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Группа 3 Красное Знамя Торбинский Дмитрий Павлюченко Роман
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1599331554
Судя по тексту, Торбинский плакал от твоего английского, Рома.)
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nice_taste
1599337586
мда. познавательная конечно информация...
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Roma56
1599339119
"Торбинский – бронзовый призер Евро-2018." Редакторы "Бомбардира" - бронзовые призеры Кубка Петросяна
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inzek
1599344194
"...стал американцем..." уже и на колено встает....
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AleSan4es
1599366236
Красава сделал Торбинский, заработад бабла и не стал на эту шайку власти работать. Поехал спокойно жить! А тут коментаторы просто жабой давятся)
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САДЫЧОК
1599368576
— Никогда не думал об этом..... я ИДИОТ Буратино .... Все, точка.
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American-Patriot
1599370759
Его, что - насильно удерживают? Пи.дун - патриот.
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Garrincha58
1599371260
ужастики какие то, терпеть не могу америкосов
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моэм
1599372512
Тренд современности...одни работают , другие бронза.веют , тоже удалённо...да ещё там где не были , и на ЧЕ1018 которого тоже не было...а про "плакал" Рома зря сказал … Дима из тех мужиков , что могут и "загрызть" и на поле он свое колено - шило никогда не убирал.
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vsespartak01
1599372589
зенитовским пидроклонам привет!
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