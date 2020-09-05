Павлюченко: «Торбинский стал американцем. Поначалу он плакал, но сейчас привык»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в интервью Sport24 рассказал о жизни экс-партнера Дмитрия Торбинского. Он обосновался в США.
— Как там жизнь у Дмитрия Торбинского?
— Он американцем стал. Я всегда ему звоню и говорю: «Эй, бро, амэрикан бой, как ты там?». Он поначалу плакал, но сейчас привык. Он даже в инстаграм выкладывает посты на английском. Уже одеваться стал как американец.
Мы собирались к нему этим летом, но из-за гребаного коронавируса все отменилось. Планировали полететь отдохнуть на неделю, слетать в Нью-Йорк, в Майами, сходить на хоккей. Не сказал бы, что я фанат хоккея, но всегда смотрю сборную, слежу за Александром Овечкиным и Ильей Ковальчуком. Овечкина я давно знаю. Не сказать, что мы друзья, но при встрече общаемся.
— Не думаете тоже переехать в США вслед за Торбинским?
— Никогда не думал об этом, я патриот. Все, точка.
- Торбинский – бронзовый призер Евро-2018.
- Больше всего матчей в карьере он провел за «Локомотив» (2008-2013 годы).
- Торбинский завершил карьеру в 2019 году.