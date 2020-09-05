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    Павлюченко: «Торбинский стал американцем. Поначалу он плакал, но сейчас привык»

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в интервью Sport24 рассказал о жизни экс-партнера Дмитрия Торбинского. Он обосновался в США.

    — Как там жизнь у Дмитрия Торбинского?

    — Он американцем стал. Я всегда ему звоню и говорю: «Эй, бро, амэрикан бой, как ты там?». Он поначалу плакал, но сейчас привык. Он даже в инстаграм выкладывает посты на английском. Уже одеваться стал как американец.

    Мы собирались к нему этим летом, но из-за гребаного коронавируса все отменилось. Планировали полететь отдохнуть на неделю, слетать в Нью-Йорк, в Майами, сходить на хоккей. Не сказал бы, что я фанат хоккея, но всегда смотрю сборную, слежу за Александром Овечкиным и Ильей Ковальчуком. Овечкина я давно знаю. Не сказать, что мы друзья, но при встрече общаемся.

    — Не думаете тоже переехать в США вслед за Торбинским?

    — Никогда не думал об этом, я патриот. Все, точка.

    • Торбинский – бронзовый призер Евро-2018.
    • Больше всего матчей в карьере он провел за «Локомотив» (2008-2013 годы).
    • Торбинский завершил карьеру в 2019 году.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18134

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Судя по тексту, Торбинский плакал от твоего английского, Рома.)

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