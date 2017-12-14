Торбинский: «Сборная России? Приложу все усилия, чтобы вернуться в нее»

Полузащитник Дмитрий Торбинский, который сегодня подписал контракт с кипрским «Пафосом», рассказал о новом клубе. Также он заявил о желании сыграть за сборную России.

«У меня не было вариантов в России, поэтому я позвонил своему товарищу Алексею Зинину. Позже он перезвонил, сказал, что есть вариант. Я приехал, потренировался пару недель и сегодня подписал контракт. Сейчас усердно тренируюсь.

Здесь люди проявили достаточно уважения и показали, что я им нужен. Плюс чемпионат Кипра не уходит на зимнюю паузу, и я буду иметь возможность выйти на поле уже 3 января.

Далеко не заглядываю, потому что был пять месяцев без клуба. Хочу вернуться, набрать форму и быть в футболе.

Сборная? Ну конечно есть [цель сыграть на ЧМ-2018], но с тренером [Станиславом Черчесовым] не общался. Конечно, понимаю, что вернуться так быстро будет трудно, но приложу для этого все усилия», — сказал Торбинский.

Контракт Торбинского с «Пафосом» рассчитан до мая 2018 года.