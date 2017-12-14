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    • Торбинский: «Сборная России? Приложу все усилия, чтобы вернуться в нее»

    Торбинский: «Сборная России? Приложу все усилия, чтобы вернуться в нее»

    Полузащитник Дмитрий Торбинский, который сегодня подписал контракт с кипрским «Пафосом», рассказал о новом клубе. Также он заявил о желании сыграть за сборную России.

    «У меня не было вариантов в России, поэтому я позвонил своему товарищу Алексею Зинину. Позже он перезвонил, сказал, что есть вариант. Я приехал, потренировался пару недель и сегодня подписал контракт. Сейчас усердно тренируюсь.

    Здесь люди проявили достаточно уважения и показали, что я им нужен. Плюс чемпионат Кипра не уходит на зимнюю паузу, и я буду иметь возможность выйти на поле уже 3 января.

    Далеко не заглядываю, потому что был пять месяцев без клуба. Хочу вернуться, набрать форму и быть в футболе.

    Сборная? Ну конечно есть [цель сыграть на ЧМ-2018], но с тренером [Станиславом Черчесовым] не общался. Конечно, понимаю, что вернуться так быстро будет трудно, но приложу для этого все усилия», — сказал Торбинский.

    Контракт Торбинского с «Пафосом» рассчитан до мая 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    14.12.2017 21:13
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    XaXatyn
    1513275532
    В Пафос и то с блатом !
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    DeviDjons
    1513275602
    Шутник!
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    insider_retro
    1513275652
    Не надо обманывать себя и вводить людей в заблуждение... Когда-то было - да, но не сейчас...
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    Leon_ARS
    1513275935
    Ты никто, и зовут тебя "никак". Давно профукал хлебную карточку.
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    Ker0s
    1513276120
    У нас своего пафоса хватает.
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    yorgenbarenz
    1513277998
    Как знать,может и пригодится,если ФИФА упустит его из виду со своей допинговой провокацией. Тогда он будет королём среди игроков с пердива.
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    alex1951
    1513279490
    В качестве тренера?
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    Таганский
    1513280345
    Это будет совсем непросто, даже невозможно..
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    xxxl8484
    1513401722
    Спасибо за 2008-й, теперь отдыхай бро.
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    ologreds
    1694991734
    numo529195
    Ответить
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