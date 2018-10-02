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    Какой вы футболист?

    Торбинский пропустит матч со «Спартаком»

    Полузащитник «Енисея» Дмитрий Торбинский не примет участие в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком». Об этом сообщил пресс-атташе красноярского клуба Станислав Меркис.

    «Со «Спартаком» точно не сыграют полузащитник Дмитрий Торбинский, получивший повреждение на разминке перед игрой с «Уфой», и вратарь Давид Юрченко, перенесший операцию на колене. Под вопросом участие полузащитника Александра Харитонова«, – сказал Меркис.

    Встреча «Енисей» – «Спартак» состоится в воскресенье, 7 октября, и начнется в 11:30 по московскому времени.

    Торбинский перешел в «Енисей» этим летом. С 2002 по 2007 год 34-летний футболист выступал за «Спартак».

    Источник: Р-Спорт

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    02.10.2018 18:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 октября 2018, 03:39

      Про Юрченко уже давно известно, а двое других так и так не играют, прописаны на лавке, так что поводов для беспокойства нет...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 21:47

      Для Енисея это не потеря.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 октября 2018, 20:18

      Когда игрок получает травму на тренировке, играя в двухсторонке у меня нет вопросов. Но когда опытный игрок, тренированный на протяжении многих лет, находящийся в физическом и игровом тонусе, получает травму на разминке,то у меня вопрос к нему,медицинскому штабу и тренеру по физподготовке ?...

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 октября 2018, 20:00

      И чё это меняет ?

      1
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      Рейтинг: +3580

      Axe111 2 октября 2018, 19:55

      Да ладно ай яй яй

      0
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