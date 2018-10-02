Торбинский пропустит матч со «Спартаком»

Полузащитник «Енисея» Дмитрий Торбинский не примет участие в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком». Об этом сообщил пресс-атташе красноярского клуба Станислав Меркис.

«Со «Спартаком» точно не сыграют полузащитник Дмитрий Торбинский, получивший повреждение на разминке перед игрой с «Уфой», и вратарь Давид Юрченко, перенесший операцию на колене. Под вопросом участие полузащитника Александра Харитонова«, – сказал Меркис.

Встреча «Енисей» – «Спартак» состоится в воскресенье, 7 октября, и начнется в 11:30 по московскому времени.

Торбинский перешел в «Енисей» этим летом. С 2002 по 2007 год 34-летний футболист выступал за «Спартак».