Торбинский и еще девять игроков покинули «Енисей» после вылета из РПЛ

«Енисей» объявил об уходе 10-ти футболистов:

Красноярский клуб занял последнее место чемпионате России-2018/19 и вылетел в ФНЛ.

Предсезонный сбор команды начнется 15-го июня. В сообщении клуб отметил, что имеет шорт-лист потенциальных новичков и заинтересован в утверждении нового главного тренера.