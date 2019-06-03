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    Торбинский и еще девять игроков покинули «Енисей» после вылета из РПЛ

    «Енисей» объявил об уходе 10-ти футболистов:

    Красноярский клуб занял последнее место чемпионате России-2018/19 и вылетел в ФНЛ.

    Предсезонный сбор команды начнется 15-го июня. В сообщении клуб отметил, что имеет шорт-лист потенциальных новичков и заинтересован в утверждении нового главного тренера.

    Источник: Официальный сайт «Енисея»

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    03.06.2019 19:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1980

      Аид666 52 минуты назад

      зачем было ту команду, что вышла, распускать и набирать этот шлак-балласт, который то что добывали трудом одни слили и сбежали?...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1921

      paracetamol 3 часа назад

      Залетные птенчики разлетаются по другим гнездам. А что там с супер тренером, остается или как?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6140

      KLIM777 > paracetamol 1 час назад

      Едет в Спартак ставить чемпионскую игру))

      0
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      Рейтинг: +315

      Vratarь 3 часа назад

      Кто-то играет в клубах, а некоторые в лигах.

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      Рейтинг: +3869

      Агасфер 6 часов назад

      Торбинский рванёт в США,в МЛС устраиваться.

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      Рейтинг: +5970

      Skull_Boy 7 часов назад

      Костюков уже в Тамбове

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      Рейтинг: +29324

      portero > Skull_Boy 4 часа назад

      Тамбов будет в ФНЛ опускать? кто-то выводит в РПЛ, а кто то спецы по вылетам.

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