Торбинский и еще девять игроков покинули «Енисей» после вылета из РПЛ

зачем было ту команду, что вышла, распускать и набирать этот шлак-балласт, который то что добывали трудом одни слили и сбежали?...
«Енисей» объявил об уходе 10-ти футболистов:
- вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко;
- защитник Дмитрий Ятченко;
- полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов;
- нападающие Михаил Костюков и Александр Кутьин.
Красноярский клуб занял последнее место чемпионате России-2018/19 и вылетел в ФНЛ.
Предсезонный сбор команды начнется 15-го июня. В сообщении клуб отметил, что имеет шорт-лист потенциальных новичков и заинтересован в утверждении нового главного тренера.