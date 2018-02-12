Торбинский – о переходе в «Балтику»: «Всю жизнь выступал в РФПЛ, но рано или поздно происходят перемены»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, присоединившийся к «Балтике», рассказал, что больше всего хочет снова начать играть. Также он отметил, что калининградская команда может побороться за выход в РФПЛ.

«До «Пафоса» полгода не играл. На Кипре тренировался, набирал форму. Последние два месяца работал с командой. Сейчас главное – помочь «Балтике» и вернуться в футбол по-настоящему.

Не следил за ФНЛ, не имею представления об этой лиге. Но, судя по таблице, есть шансы на выход в Премьер-лигу. Пять очков от четвертого места и больше 10-ти туров до конца. Все возможно.

Больше всего хочется просто вернуться в футбол. Клуб предоставил мне шанс. Это сейчас самое важное. Всю жизнь выступал в РФПЛ, но рано или поздно происходят перемены. Впереди сбор перед началом чемпионата. Будет время вписаться в команду», – сказал Торбинский.

Напомним, Торбинский перешел в «Балтику» из кипрского «Пафоса», контракт с которым он подписал лишь в декабре прошлого года.