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    Торбинский назвал «Краснодар» главным клубом в своей карьере

    Полузащитник Дмитрий Торбинский рассказал, какой клуб он считает главным в своей карьере.

    «Главный клуб в моей жизни? Наверное, тот, который воспитал. Хотя я считаю, что главный для меня – «Краснодар». Этот клуб оставил очень хорошее впечатление, при том, что я спартаковец. Вся инфраструктура, главный человек – Сергей Галицкий, стадион, который построил он, болельщики.

    Когда смотрю на «Краснодар», то нет ощущения, что это российская команда, будто иностранная. Команда со своим стилем. Какие бы игроки не приходили, он остается», – сказал 36-летний футболист.

    • Торбинский – воспитанник московского «Спартака».
    • За «Краснодар» он выступал с 2015 по 2017 год.
    • Хавбек завершил карьеру по окончании прошлого сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.05.2020 23:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -280

      Волька 26 мая 2020, 17:27

      Что за краснодар?Название помидора?Редиски? Кто такой горбинский?

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      Рейтинг: +28518

      JTherry 26 мая 2020, 11:04

      потому тебя из "главного клуба твоей жизни" никуда, кроме Енисея не взяли, Аленичев подобрал, как "бывшего"

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