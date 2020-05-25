Торбинский назвал «Краснодар» главным клубом в своей карьере

Полузащитник Дмитрий Торбинский рассказал, какой клуб он считает главным в своей карьере.

«Главный клуб в моей жизни? Наверное, тот, который воспитал. Хотя я считаю, что главный для меня – «Краснодар». Этот клуб оставил очень хорошее впечатление, при том, что я спартаковец. Вся инфраструктура, главный человек – Сергей Галицкий, стадион, который построил он, болельщики.

Когда смотрю на «Краснодар», то нет ощущения, что это российская команда, будто иностранная. Команда со своим стилем. Какие бы игроки не приходили, он остается», – сказал 36-летний футболист.