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    Торбинский – о будущем: «Нет у меня вариантов, только если во дворе играть»

    Полузащитник Дмитрий Торбинский заявил, что у него нет предложений от каких-либо клубов.

    «По поводу продолжения карьеры мне нечего сказать. Нет у меня вариантов, только если во дворе играть», – сказал 35-летний футболист.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      SummerHAze 8 минут назад

      как-то жаль его стало.

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