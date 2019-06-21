Торбинский – о будущем: «Нет у меня вариантов, только если во дворе играть»

как-то жаль его стало.
Полузащитник Дмитрий Торбинский заявил, что у него нет предложений от каких-либо клубов.
«По поводу продолжения карьеры мне нечего сказать. Нет у меня вариантов, только если во дворе играть», – сказал 35-летний футболист.
- В течение карьеры Торбинский выступал за московский «Спартак», челябинский «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», «Пафос», «Балтику» и «Енисей».
- За сборную России он сыграл 30 матчей и забил два гола.
- С начала июня хавбек является свободным агентом.