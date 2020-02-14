Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Торбинский: «Уехал жить в США, пробую себя в роли тренера»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский рассказал, что переехал в США. О завершении карьеры игрока футболист не объявлял.

    «Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера», – цитирует Торбинского «Р-Спорт».

    • В течение 2007-2016 годов Торбинский провел 30 матчей за сборную, брал бронзу Евро-2020.
    • Последним клубом игрока является «Енисей».
    • Торбинский – воспитанник «Спартака».

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +868

      ruded 40 минут назад

      заокеанный пацриот...наверное мест не хватило в думе

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77169
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74554
    #5
    insider_retro
    65967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru