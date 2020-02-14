Торбинский: «Уехал жить в США, пробую себя в роли тренера»

заокеанный пацриот...наверное мест не хватило в думе
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский рассказал, что переехал в США. О завершении карьеры игрока футболист не объявлял.
«Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера», – цитирует Торбинского «Р-Спорт».
- В течение 2007-2016 годов Торбинский провел 30 матчей за сборную, брал бронзу Евро-2020.
- Последним клубом игрока является «Енисей».
- Торбинский – воспитанник «Спартака».