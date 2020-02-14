Торбинский: «Уехал жить в США, пробую себя в роли тренера»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский рассказал, что переехал в США. О завершении карьеры игрока футболист не объявлял.

«Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера», – цитирует Торбинского «Р-Спорт».