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    Павлюченко: «Подходим с Торбинским к ван дер Сару и спрашиваем: «Помнишь нас?»

    Бывший нападающий сборной России и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко, рассказал о том, как встретил вместе с другим экс-игроком национальной команды Дмитрием Торбинским Эдвина ван дер Сара и напомнил о поражении в 1/4 финала Евро-2008 от россиян.

    «Я его сначала не узнал! Его Димка [Торбинский] увидел: «Смотри, ван дер Сар». Я подошел к нему и говорю: «Привет, как дела?» На своем английском, он у меня хороший.
    Спрашиваю: «Помнишь меня? Вот еще Торбинский». Он сначала так неуверенно ответил: «Да, конечно». Я решил уточнить: «Я тебе забивал на Евро-2008. Я первый гол, а Димка – второй».

    Тогда он сразу: «А-а-а, все! У вас классная команда была», – сказал Павлюченко.

    • Четвертьфинальный матч Евро-2008 закончился победой сборной России над голландцами (3:1).
    • Российская сборная по итогу турнира завоевала бронзовые медали.

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    Публикация от text (@pavlyuchenko_1981)

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5486

      mihail200606 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну у ван дер Сара ещё куча приятных моментов есть, которые можно вспомнить, чем ноунеймов каких то.. А у павлюка откуда хороший английский? Его то из тоттенхема и выперли за то, что не способен был его выучить..

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +1736

      BlackMurder 1 час назад

      Если Эдвин знал сколько заплатили)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +521

      yurdin > BlackMurder 41 минуту назад

      Спец по договорнякам, игру пересмотри и на эмоции голландцев обрати внимание.

      1
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      ...
      Рейтинг: +223

      Mister_Tomsk > yurdin 46 секунд назад

      да он даун

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