Павлюченко: «Подходим с Торбинским к ван дер Сару и спрашиваем: «Помнишь нас?»

Бывший нападающий сборной России и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко, рассказал о том, как встретил вместе с другим экс-игроком национальной команды Дмитрием Торбинским Эдвина ван дер Сара и напомнил о поражении в 1/4 финала Евро-2008 от россиян.

«Я его сначала не узнал! Его Димка [Торбинский] увидел: «Смотри, ван дер Сар». Я подошел к нему и говорю: «Привет, как дела?» На своем английском, он у меня хороший.

Спрашиваю: «Помнишь меня? Вот еще Торбинский». Он сначала так неуверенно ответил: «Да, конечно». Я решил уточнить: «Я тебе забивал на Евро-2008. Я первый гол, а Димка – второй».

Тогда он сразу: «А-а-а, все! У вас классная команда была», – сказал Павлюченко.

Четвертьфинальный матч Евро-2008 закончился победой сборной России над голландцами (3:1).

Российская сборная по итогу турнира завоевала бронзовые медали.