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    Торбинский отличился в РПЛ впервые за 4,5 года

    «Енисей» с разгромным счетом уступил «Зениту» (1:4) в матче заключительного 30-го тура РПЛ.

    На 84-й минуте в составе красноярцев отличился полузащитник Дмитрий Торбинский. Этот мяч стал для 35-летнего футболиста первым в Премьер-лиге за четыре с половиной года.

    В последний раз россиянин забивал в РПЛ за «Ростов» 4 декабря 2014 года в игре 16-го тура сезона-2014/15 со «Спартаком».

    Торбинский перешел в «Енисей» из «Балтики» в августе прошлого года. Его контракт с красноярцами истекает в июне.

    Источник: «Гол»

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3739

      Агасфер 3 минуты назад

      Это он перед предстоящим отъездом в США на ПМЖ. Отходняк,так сказать...

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