Торбинский отличился в РПЛ впервые за 4,5 года

«Енисей» с разгромным счетом уступил «Зениту» (1:4) в матче заключительного 30-го тура РПЛ.

На 84-й минуте в составе красноярцев отличился полузащитник Дмитрий Торбинский. Этот мяч стал для 35-летнего футболиста первым в Премьер-лиге за четыре с половиной года.

В последний раз россиянин забивал в РПЛ за «Ростов» 4 декабря 2014 года в игре 16-го тура сезона-2014/15 со «Спартаком».

Торбинский перешел в «Енисей» из «Балтики» в августе прошлого года. Его контракт с красноярцами истекает в июне.